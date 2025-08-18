2025년 상반기에 대한민국 군은 9,200건 이상의 사이버 공격을 차단했으며, 이는 전년 동기 대비 약 45% 증가한 수치라고 현지 언론이 일요일에 보도했다.

국민의힘 유용원 의원실이 일요일 코리아 헤럴드에 제공한 자료에 따르면, 공식 군 홈페이지사이버 침해 시도는 9,193건, 이메일 해킹은 69건으로 나타났다.

대한민국 군 당국은 유용원 의원실에 따르면 “모든 사이버 공격이 차단되었으며 피해는 발생하지 않았다”고 밝혔다.

한국 군에 대한 사이버 침해 시도 건수는 2021년 6,146건, 2022년 4,943건, 2023년 6,805건, 2024년 6,401건으로 집계되었다. 특히 금년 들어서는 2024년 대비 44.7% 증가한 것으로 나타났다.