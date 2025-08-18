이재명 대통령은 다음 주 중국에 특사팀을 파견할 계획이며, 이는 미국 및 일본과의 관계와 더불어 중국과의 관계를 관리하려는 정부의 의지를 반영하는 것이다.

이 대통령의 이번 조치는 일본의 이시바 시게루 총리, 미국의 도널드 트럼프 대통령과의 정상 회담을 위해 곧 있을 일본 및 미국 방문과 시기적으로 맞물린다고 연합뉴스에서 정부 소식통을 인용하여 보도했다.

이번 대표단에는 박병석 전 국회의장, 김태년 및 박정 민주당 국회의원, 노태우 전 대통령의 아들인 노재헌이 포함될 예정이다.

서울과 베이징은 특사와 왕이 중국 외교부장 간의 회담을 주선하기 위해 협의 중이다.

특사들은 이 대통령의 친서를 시진핑 중국 국가주석에게 전달하여 양국 관계의 중요성을 강조하고 10월 말 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석해 줄 것을 요청할 것으로 예상된다.

서울과 베이징은 1992년 8월 외교 관계를 수립했다.