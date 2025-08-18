대한민국의 이재명 대통령은 월요일 북한과의 기존 합의에 대한 단계적 이행 준비를 지시했다고 현지 언론이 보도했다.

연합뉴스에 따르면, 이재명 대통령은 최근 남북 관계 회복 및 신뢰 구축에 대한 공약을 재확인하면서 2018년 군사적 긴장 완화 합의 부활을 포함하여 "가능한 부분부터 단계적인 이행을 준비하도록 관련 부처에 지시한다"고 밝혔다.

“진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 데 있다. 지금 필요한 것은 철통같은 대비 태세를 굳건히 유지하면서 긴장을 완화하기 위한 조치를 꾸준히 취할 수 있는 용기다,”라고 이 대통령은 국무회의에서 말했다.