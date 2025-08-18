2025년 8월 18일
대한민국의 이재명 대통령은 월요일 북한과의 기존 합의에 대한 단계적 이행 준비를 지시했다고 현지 언론이 보도했다.
연합뉴스에 따르면, 이재명 대통령은 최근 남북 관계 회복 및 신뢰 구축에 대한 공약을 재확인하면서 2018년 군사적 긴장 완화 합의 부활을 포함하여 "가능한 부분부터 단계적인 이행을 준비하도록 관련 부처에 지시한다"고 밝혔다.
“진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 데 있다. 지금 필요한 것은 철통같은 대비 태세를 굳건히 유지하면서 긴장을 완화하기 위한 조치를 꾸준히 취할 수 있는 용기다,”라고 이 대통령은 국무회의에서 말했다.
이 대통령은 자신의 지도력 하에 있는 대한민국은 북한의 현재 체제를 존중할 것이며, 어떠한 형태의 '흡수통일'도 추구하지 않을 것이라고 밝혔다.
한국은 국경 긴장 완화를 위해 양국이 체결한 2018년 군사합의를 복원하기 위해 '선제적이고 단계적인 조치'를 취할 것이라고 이 대통령은 덧붙였다.
북한은 지난주 대한민국이 제안한 남북 접경 지역의 선전용 확성기 철거를 포함한 화해 제안을 거부했다.
출처:AA