한국의 무더운 여름 날씨가 에어컨과 전력 수요 급증을 견인하고 있으며, 국내 전자 제품 주요 기업들은 전력 절약 기술을 홍보하여 가정용 제품 업그레이드를 추진하고 있다.

삼성전자005930.KS의 2025년 3월 마감 1분기 국내 가정용 에어컨 판매량은 전년 동기 대비 50% 증가했으며, 경쟁사인 LG전자066570.KS는 예상보다 더운 여름을 앞두고 같은 기간 국내 판매량이 60% 증가했다.

정부 추산 5,100만 인구의 98% 가구가 이미 에어컨을 보유하고 있음에도 불구하고, 기업들은 향상된 냉방 및 에너지 효율성, 그리고 AI 기반 모델을 마케팅하여 소비자들을 매료시키면서 판매량이 급증했다.

삼성은 로이터에 보낸 성명에서 "지속적인 기후 변화로 인해 친환경 및 고효율 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 에어컨 판매의 긍정적인 추세가 지속될 것으로 예상합니다."라고 밝혔지만 구체적인 판매량은 밝히지 않았다.

LG는 고객들이 오래된 제품을 더 효율적인 모델로 교체함에 따라 올해 에어컨 사업이 계속 성장할 것으로 예상한다고 밝혔다.

서울의 기온은 올 여름 최고치를 기록하여 8월의 전통적인 가장 더운 달이 시작되기 전인 7월 초에 37.8도에 도달했다.