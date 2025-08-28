튀르키예는 수요일, 1915년 사건에 대한 이스라엘 총리의 발언을 강력히 비난하고 이를 거부한다고 밝혔다.

튀르키예 외무부는 성명을 통해 “(베냐민) 네타냐후의 1915년 사건에 대한 발언은 과거의 비극적인 사건을 정치적 목적으로 이용하려는 시도”라고 지적했다.

외무부는 “팔레스타인 국민에 대한 집단학살에서 자신의 역할로 재판을 받고 있는 네타냐후는 자신과 그의 정부가 저지른 범죄를 은폐하려 하고 있다”고 덧붙였다.

또한 “역사적, 법적 사실과 부합하지 않는 이 발언을 강력히 비난하며 거부한다”고 강조했다.

튀르키예는 이 사건을 ‘집단학살’로 묘사하는 것에 반대하며, 이는 양측 모두가 희생된 비극이라고 설명하고 있다.