2025년 8월 28일
튀르키예는 수요일, 1915년 사건에 대한 이스라엘 총리의 발언을 강력히 비난하고 이를 거부한다고 밝혔다.
튀르키예 외무부는 성명을 통해 “(베냐민) 네타냐후의 1915년 사건에 대한 발언은 과거의 비극적인 사건을 정치적 목적으로 이용하려는 시도”라고 지적했다.
외무부는 “팔레스타인 국민에 대한 집단학살에서 자신의 역할로 재판을 받고 있는 네타냐후는 자신과 그의 정부가 저지른 범죄를 은폐하려 하고 있다”고 덧붙였다.
또한 “역사적, 법적 사실과 부합하지 않는 이 발언을 강력히 비난하며 거부한다”고 강조했다.
튀르키예는 이 사건을 ‘집단학살’로 묘사하는 것에 반대하며, 이는 양측 모두가 희생된 비극이라고 설명하고 있다.
앙카라는 튀르키예와 아르메니아의 역사학자들뿐만 아니라 국제 전문가들로 구성된 공동 위원회를 설립해 이 문제를 다룰 것을 여러 차례 제안해왔다.
이스라엘은 2023년 10월 이후 가자에서 약 63,000명의 팔레스타인인을 살해했다. 이 군사 작전은 가자를 황폐화시켰으며, 현재 기근에 직면해 사람이 살 수 없는 상태가 되었다.
지난해 11월, 국제형사재판소는 가자에서의 전쟁 범죄와 인도에 반한 범죄로 인해 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후와 전 국방장관 요아브 갈란트에 대한 체포영장을 발부했다.
이스라엘은 가자 전쟁으로 인해 국제사법재판소에서 집단학살 혐의로도 기소된 상태다.
출처:AA