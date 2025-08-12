이재명 대한민국 대통령은 조국 전 법무부 장관에 대한 대통령 특별사면을 단행할 예정이라고 법무부가 월요일에 밝혔다.

이번 사면으로 조국 전 법무부 장관은 공직 선거에 출마할 자격을 회복하게 되며, 현재 이재명 대통령과 집권 여당인 더불어민주당이 주도하는 정치 지형에서 핵심 인물로 부상할 가능성이 있다고 분석가들은 전망했다.

조국 전 법무부 장관은 작년 4월 총선을 앞두고 소수 정당인 조국혁신당을 창당했으며, 학력 위조 및 정부 감찰에 대한 불법적 간섭 혐의로 12월부터 2년간의 징역형을 복역 중이다.

조국혁신당은 조국 전 대표의 사면을 환영하며 검찰 권력을 남용한 이전 정부를 비판했다.

국민의힘 송언석 원내대표는 이번 사면에 대해 비판하며, 조국 전 대표가 "우리 사회의 공정과 정의의 가치를 무너뜨리면서 청년들에게 커다란 박탈감을 안겨주었다"고 말했다.