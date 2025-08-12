아시아
3분 읽기
이재명 대한민국 대통령, 조국 전 법무부 장관 특별사면 예정
조국 전 법무부 장관은 작년 4월 총선을 앞두고 소수 정당인 조국혁신당을 창당했으며, 학력 위조 및 정부 감찰에 대한 불법적 간섭 혐의로 12월부터 2년간의 징역형을 복역 중이다.
이재명 대한민국 대통령, 조국 전 법무부 장관 특별사면 예정
이번 사면으로 조국 전 법무부 장관은 공직 선거에 출마할 자격을 회복하게 되며, 현재 이재명 대통령과 집권 여당인 더불어민주당이 주도하는 정치 지형에서 핵심 인물로 부상할 가능성이 있다고 분석가들은 전망했다. / AP
13시간 전

이재명 대한민국 대통령은 조국 전 법무부 장관에 대한 대통령 특별사면을 단행할 예정이라고 법무부가 월요일에 밝혔다.

이번 사면으로 조국 전 법무부 장관은 공직 선거에 출마할 자격을 회복하게 되며, 현재 이재명 대통령과 집권 여당인 더불어민주당이 주도하는 정치 지형에서 핵심 인물로 부상할 가능성이 있다고 분석가들은 전망했다.

조국 전 법무부 장관은 작년 4월 총선을 앞두고 소수 정당인 조국혁신당을 창당했으며, 학력 위조 및 정부 감찰에 대한 불법적 간섭 혐의로 12월부터 2년간의 징역형을 복역 중이다.

조국혁신당은 조국 전 대표의 사면을 환영하며 검찰 권력을 남용한 이전 정부를 비판했다.

국민의힘 송언석 원내대표는 이번 사면에 대해 비판하며, 조국 전 대표가 "우리 사회의 공정과 정의의 가치를 무너뜨리면서 청년들에게 커다란 박탈감을 안겨주었다"고 말했다.

추천

법무부는 윤미향 전 국회의원과 함께 다수의 정치인, 기업인, 소상공인 등이 사면 대상에 포함된다고 밝혔다.

정성호 법무부 장관은 브리핑에서 "이번 사면은 국민 통합과 경제 활성화 기회 제공에 초점을 맞췄다"고 말했다.

이재명 대통령은 대한민국의 제80주년 광복절인 8월 15일에 특별 사면을 단행할 예정이다.

관련TRT Global - 이재명, 조기 대선 승리 후 한국의 신임 대통령으로 취임
출처:Reuters
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us