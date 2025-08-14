대한민국은 이재명 정부 하에서 전시작전통제권(OPCON)을 미국으로부터 “환수”하는 것을 추진할 것이라고 수요일 코리아 타임스가 보도했다.

국정기획위원회가 발표한 국정운영 5개년 계획에 따르면 이재명 정부는 임기 기간 동안 전작권을 회복하기를 원한다고 밝혔다.

그러나, 이 설계도는 정부의 최종 정책 문서가 아니며, 이재명 정부 내각에 의해 채택되기 전에 검토를 거칠 가능성이 높다.

대한민국은 미국의 오랜 군사 동맹국 중 하나로, 한반도에 28,500명 이상의 미군을 주둔시키고 있으며, 한국 합동참모본부는 평시 작전통제권을 보유하고, 미국 주도의 연합해군사령부는 전시 작전통제권을 보유하고 있다.

해당 계획에 따르면 이재명 정부는 화해와 협력으로 전환하여 북한과의 관계를 '정상화'할 것을 약속한다.