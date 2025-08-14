아시아
대한민국의 이재명 정부, 5년 국정 계획에서 전시작전통제권의 전환도 포함
이재명 대한민국 대통령은 공식 발표되지 않은 5개년 계획을 통해 '한반도 리스크'를 '한반도 프리미엄'으로 전환하고자 한다.
국정기획위원회가 발표한 국정운영 5개년 계획에 따르면 이재명 정부는 임기 기간 동안 전작권을 회복하기를 원한다고 밝혔다. / Reuters
2025년 8월 14일

대한민국은 이재명 정부 하에서 전시작전통제권(OPCON)을 미국으로부터 “환수”하는 것을 추진할 것이라고 수요일 코리아 타임스가 보도했다.

국정기획위원회가 발표한 국정운영 5개년 계획에 따르면 이재명 정부는 임기 기간 동안 전작권을 회복하기를 원한다고 밝혔다.

그러나, 이 설계도는 정부의 최종 정책 문서가 아니며, 이재명 정부 내각에 의해 채택되기 전에 검토를 거칠 가능성이 높다.

대한민국은 미국의 오랜 군사 동맹국 중 하나로, 한반도에 28,500명 이상의 미군을 주둔시키고 있으며, 한국 합동참모본부는 평시 작전통제권을 보유하고, 미국 주도의 연합군사령부는 전시 작전통제권을 보유하고 있다.

해당 계획에 따르면 이재명 정부는 화해와 협력으로 전환하여 북한과의 관계를 '정상화'할 것을 약속한다.

국정기획위원회에 따르면, 정부는 평화와 공존을 제도화함으로써 '한반도 리스크'를 '한반도 프리미엄'으로 전환하기 위해 노력할 것이다.

이재명 대통령은 윤석열 전 대통령이 지난 12월 계엄령을 선포하다 실패한 후 6월 조기 대선에서 당선되었다.

6월 선거 직후, 이 대통령은 북한과의 경계 지역을 따라 확성기 선전 방송 중단과 대북 전단 살포 중단을 지시했고, 북한도 이에 상응하는 조치를 취했다.

한국은 또한 대한민국을 'G7 플러스' 수준의 외교 강국으로 끌어올리고 북한의 핵, 미사일 및 사이버 위협에 대응할 수 있는 정예 군대를 건설하기 위해 '실용 외교'를 강조해 왔다.

출처:AA
