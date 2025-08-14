수요일, 대한민국의 민중기 특별검사팀은 선거 개입 및 뇌물 수수 혐의 수사와 관련하여 국민의힘 중앙당사를 압수수색했다.

연합뉴스에 따르면, 특검팀은 대한민국의 전 영부인 김건희 여사와 통일교와 관련된 해당 수사를 확대하는 과정에서 당사를 압수수색했다.

민중기 특별검사가 이끄는 수사관들은 서울 서부의 당사에서 국민의힘 당원 명부 확보를 위해 수색 및 압수수색 영장을 집행했다.

특검팀은 무속인 전성배와 통일교 핵심 관계자 윤모씨가 2023년 권성동 의원을 지지하기 위해 당 선거에 교회 신자들을 모집하려 했다는 의혹을 수사해 왔다.

그들은 당시 윤석열 대한민국 전 대통령이 권성동 의원의 선거를 지지한다는 내용이 담긴 문자 메시지를 주고받은 것으로 알려졌다.