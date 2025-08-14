2025년 8월 14일
수요일, 대한민국의 민중기 특별검사팀은 선거 개입 및 뇌물 수수 혐의 수사와 관련하여 국민의힘 중앙당사를 압수수색했다.
연합뉴스에 따르면, 특검팀은 대한민국의 전 영부인 김건희 여사와 통일교와 관련된 해당 수사를 확대하는 과정에서 당사를 압수수색했다.
민중기 특별검사가 이끄는 수사관들은 서울 서부의 당사에서 국민의힘 당원 명부 확보를 위해 수색 및 압수수색 영장을 집행했다.
특검팀은 무속인 전성배와 통일교 핵심 관계자 윤모씨가 2023년 권성동 의원을 지지하기 위해 당 선거에 교회 신자들을 모집하려 했다는 의혹을 수사해 왔다.
그들은 당시 윤석열 대한민국 전 대통령이 권성동 의원의 선거를 지지한다는 내용이 담긴 문자 메시지를 주고받은 것으로 알려졌다.
관련TRT Global - 김건희, 대한민국 전 영부인 구속… 대한민국 최초 전직 대통령 부부 동시 구속
전 영부인 김건희 여사가 지난달 남편인 윤 전 대통령이 구속된 데 이어 화요일에 구속되었다. 이는 대한민국 역사상 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 첫 사례다.
김 여사는 선거 개입 및 뇌물 수수 등 여러 혐의모든 혐의를 부인하고 있다.
윤석열 전 대통령은 2024년 12월에 탄핵된 후 2025년 1월부터 구금 상태에 있었으며, 2024년 12월 3일 밤에 계엄령을 선포한 지 며칠 만에 탄핵되었다.
탄핵 사유로는 헌법 위반, 직권 남용, 그리고 국민의 신뢰를 저버린 행위 등이 거론되었다.
출처:AA