한국, 9월 유엔 안전보장이사회 의장국 수임
김상진 대리대사는 "대한민국 대통령이 이사회 회의를 주재하는 것은 이번이 처음이며, 안토니오 구테레스 사무총장과 시민 사회의 저명한 대표들이 이사회에 브리핑할 것입니다."라고 말했다.
​​​​​​​한국이 화요일에 9월 유엔 안전보장이사회 의장국을 수임했다. / AFP
2025년 9월 3일

​​​​​​​한국이 화요일에 9월 유엔 안전보장이사회 의장국을 수임했다.

김상진 유엔 주재 한국 대리대사는 기자회견에서 "우리는 아마도 누구보다 평화의 진정한 가치를 잘 알고 있습니다. 더욱이 한국은 국제 사회의 중요한 지원과 함께 전쟁의 잿더미에서 일어나 놀라운 경제 성장을 이루었고, 세계가 최근 민주주의 정신의 역동성과 회복력을 목격한 것처럼 번성하는 민주주의를 육성했습니다."라고 말했다.

그는 한국이 "소통을 간소화하고, 이사회의 효율성을 강화하며, 적극적이고 참여적이며 결과 중심적인 접근 방식을 보장하기 위해 노력할 것"이라고 강조했다.

김상진 대리대사는 국가가 고위급 주간 동안 9월 24일에 "대표적인 행사"를 개최할 것이라고 말하면서, 국제 평화 및 안보 유지 항목에 따른 인공 지능에 대한 고위급 공개 토론은 이재명 한국 대통령이 주재할 것이라고 말했다.

그는 "대한민국 대통령이 이사회 회의를 주재하는 것은 이번이 처음이며, 안토니오 구테레스 사무총장과 시민 사회의 저명한 대표들이 이사회에 브리핑할 것입니다."라고 말했다.

그는 이사회의 일정에는 예멘, 시리아, 이스라엘 정착촌, 아프가니스탄, 콩고 민주 공화국 및 시리아의 화학 무기에 대한 세션을 포함하여 "6개의 브리핑 회의와 7개의 비공식 협의"도 포함될 것이라고 언급했다.

김상진 대리대사는 "이란 파일에서 스냅백 메커니즘이 지난달 말에 발동되었다. 이와 관련하여 한국은 의장국으로서의 책임을 다할 것입니다."라고 말했다.

그는 "우리의 공동 목표, 즉 국제 평화 및 안보 유지를 위해 동료 이사회 회원뿐만 아니라 더 넓은 회원 단체 및 사무국, 시민 사회 및 언론과 긴밀히 협력할 것입니다."라고 말했다.

팔레스타인에 대해 김 대사는 한국이 두 국가 해법을 지지하며 이를 평화를 향한 "유일하게 실행 가능한 경로"라고 설명했다.

시리아에 대한 질문에 그는 시리아 일부 지역의 적대 행위를 지적하면서 "최소 50개 회원국 사이에서 희망의 감정이 공유되고 있습니다."라고 말했다.

그는 "그래서 희망의 감정과 함께 우려와 좌절감도 존재합니다."라고 말했다.

안전보장이사회 의장국은 10월에 한국에서 러시아로 넘어갈 것이다.

출처:AA
