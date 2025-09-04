아시아
핫 마이크: 시진핑과 푸틴, 장수와 인간 불멸에 대해 논의
러시아 대통령 푸틴은 중국 국가주석 시진핑에게 새로운 생명공학 기술이 인간의 수명을 연장시키고 불멸을 달성할 수 있게 할 수 있다고 말했다.
시진핑, 블라디미르 푸틴, 김정은 등 세계 지도자들이 베이징 천안문 광장에서 열린 대규모 군사 퍼레이드에 참석했다. / AP
2025년 9월 4일

중국 시진핑 주석과 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 수요일 아침 베이징에서 열린 대규모 군사 퍼레이드 직전에 불멸에 대해 논의했다고 국영 매체의 마이크를 통해 포착된 발언이 전해졌습니다.

역사적인 장면 속에서 시 주석은 푸틴 대통령과 북한의 김정은 국무위원장과 악수를 나누며, 톈안먼 광장 옆 붉은 카펫 위를 걸으며 대화를 나눴습니다. 시 주석의 오른쪽에는 푸틴 대통령이, 왼쪽에는 김 위원장이 자리했습니다.

국영 방송 CCTV가 공개한 영상에 따르면, 시 주석은 만다린어로 "요즘... 70세"라고 말하며 푸틴 대통령과 김 위원장 옆을 걸었습니다.

중국 통역사가 푸틴 대통령의 발언을 시 주석에게 전달했습니다.

푸틴 대통령은 "생명공학의 발전으로 인간의 장기를 지속적으로 이식할 수 있게 되고, 나이가 들수록 젊어질 수도 있으며, 심지어 불멸에 이를 수도 있다"고 말했다고 통역사가 전했습니다.

카메라가 다른 장면으로 전환되기 전, 시 주석은 다시 발언하며 "이번 세기 안에 150세까지 살 수 있을 가능성이 있다"고 말했습니다.

푸틴 대통령은 수요일 기자회견에서 이 대화를 확인했습니다.

"아, 아마도 우리가 퍼레이드로 향하던 중에 주석께서 이 이야기를 하셨던 것 같습니다,"라고 푸틴 대통령은 기자들에게 말하며 시 주석을 언급했습니다.

푸틴 대통령은 "현대적인 방법들 — 건강 증진과 의학적 수단, 그리고 장기 교체와 관련된 모든 종류의 외과적 방법들 — 덕분에 인간은 오늘날과는 다른 방식으로 활발한 삶을 이어갈 수 있을 것이라는 희망을 가질 수 있습니다,"라고 덧붙였습니다.

관련TRT World - Xi welcomes world leaders in Beijing at China's largest military parade
출처:AFP
