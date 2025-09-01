2024년 북한 경제가 수출 증가와 건설 및 제조업 발전으로 8년 만에 가장 큰 폭으로 성장했다고 대한민국 중앙은행이 금요일 발표했다.

한국은행에 따르면 북한의 국내총생산(GDP)은 2023년 3.1% 성장에 이어 2024년에는 연간 3.7% 성장한 것으로 추정된다.

작년 성장률은 GDP가 전년 대비 3.9% 성장한 2016년 이후 가장 큰 수치이다.

연합뉴스에 따르면 한국은행 관계자 박창현은 기자 회견에서 "북한은 5개년 경제 개발 계획을 포함하여 경제 활성화를 목표로 하는 국가 정책 프로젝트를 적극적으로 시행하고 있으며 러시아와의 경제 협력을 확대했습니다."라고 말했다.

석탄, 금속, 비금속 광물 생산량과 중화학 공업 생산이 모두 2024년 광업 및 제조업 부문에서 전년 대비 7.6% 증가하는 데 기여했다.