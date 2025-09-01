아시아
3분 읽기
2024년 북한 경제, 8년 만에 최대 성장률 기록: 대한민국 발표
석탄, 금속, 비금속 광물 생산량과 중화학 공업 생산이 모두 2024년 광업 및 제조업 부문에서 전년 대비 7.6% 증가하는 데 기여했다.
2024년 북한 경제, 8년 만에 최대 성장률 기록: 대한민국 발표
2024년 북한의 대외 무역은 27억 달러에 달해 전년 27억 7천만 달러에서 2.6% 감소했다. / AP
2025년 9월 1일

2024년 북한 경제가 수출 증가와 건설 및 제조업 발전으로 8년 만에 가장 큰 폭으로 성장했다고 대한민국 중앙은행이 금요일 발표했다.

한국은행에 따르면 북한의 국내총생산(GDP)은 2023년 3.1% 성장에 이어 2024년에는 연간 3.7% 성장한 것으로 추정된다.

작년 성장률은 GDP가 전년 대비 3.9% 성장한 2016년 이후 가장 큰 수치이다.

연합뉴스에 따르면 한국은행 관계자 박창현은 기자 회견에서 "북한은 5개년 경제 개발 계획을 포함하여 경제 활성화를 목표로 하는 국가 정책 프로젝트를 적극적으로 시행하고 있으며 러시아와의 경제 협력을 확대했습니다."라고 말했다.

석탄, 금속, 비금속 광물 생산량과 중화학 공업 생산이 모두 2024년 광업 및 제조업 부문에서 전년 대비 7.6% 증가하는 데 기여했다.

추천

건설 산업은 주로 주거용 건물 건설 증가의 결과로 전년 대비 12.3% 성장했다.

농업 부문은 주로 축산 및 임산물 감소의 결과로 작년에 1.9% 감소했지만 서비스 부문은 1.3% 확장되었다.

광업 및 제조업은 국가 GDP의 30.5%를 차지했으며 서비스 부문은 29.8%, 농업 부문은 20.9%를 기여했다.

2024년 북한의 대외 무역은 27억 달러에 달해 전년 27억 7천만 달러에서 2.6% 감소했다.

수입은 4.4% 감소한 23억 4천만 달러를 기록한 반면 수출은 10.8% 증가한 3억 6천만 달러를 기록했다.

출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us