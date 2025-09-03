러시아의 블라디미르 푸틴 대통령은 수요일 북한 병사들이 우크라이나군에 맞서 용감히 싸운 것에 대해 김정은 국무위원장에게 감사를 표했습니다.

푸틴 대통령은 중국에서 열린 회담에서 김 위원장에게 "잘 알려진 바와 같이, 귀하의 특수부대가 쿠르스크 지역 해방에 참여했습니다"라고 말했습니다.

"귀하의 병사들은 용감하고 영웅적으로 싸웠습니다."

북한 병사들은 올해 초 러시아가 서부 쿠르스크 지역에서 우크라이나군을 몰아내는 데 도움을 주었습니다.

푸틴 대통령은 "귀하의 군대와 군인 가족들이 겪은 희생을 우리는 절대 잊지 않을 것입니다"라며, "러시아 국민을 대표해 공동 투쟁에 참여해 주신 것에 대해 감사드립니다"라고 말했습니다.

또한 그는 "조선민주주의인민공화국 모든 국민들에게 저의 따뜻한 감사의 말을 전해주시기 바랍니다"라고 덧붙였습니다.

수천 명의 병사