아시아
3분 읽기
김정은, 벨라루스 대통령 평양 방문 초청
북한 김정은 국무위원장이 다자 외교 무대에 데뷔하여, 베이징 대규모 열병식 시작 전 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 회담을 가졌다.
김정은, 벨라루스 대통령 평양 방문 초청
김정은 국무위원장과 루카셴코 대통령은 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년, 제2차 세계 대전 종전 및 유엔 창립 80주년을 기념하는 열병식에 참석하기 위해 베이징에 있다. / AP
2025년 9월 3일

벨라루스 국영 벨타 통신은 김정은 북한 국무위원장이 수요일 중국 수도 베이징에서 열린 대규모 열병식 시작 전 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 만나 평양 방문을 초청했다고 보도했다.

풀 페르보고 텔레그램 채널을 인용해 김 위원장은 루카셴코 대통령에게 “편한 시기에 북한을 방문해 달라”고 요청했다.

올해 5월, 유리 슐레이코 부총리가 이끄는 벨라루스 정부 대표단은 무역 및 경제 협력에 관한 공동위원회의 제3차 회의를 위해 3일간 평양을 방문했다.

1월에 루카셴코 대통령은 북한이 벨라루스에 고위급 회담을 열어 협력 방안을 논의하자고 제안했다고 밝혔다.

추천

그러나 김정은 국무위원장의 여동생인 김여정은 북한이 어떤 제안도 한 적이 없다고 부인하면서 벨라루스가 “지난 2년 동안 평양과의 고위급 접촉을 희망해 왔다”고 말했다.

김정은 국무위원장과 루카셴코 대통령은 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년, 제2차 세계 대전 종전 및 유엔 창립 80주년을 기념하는 열병식에 참석하기 위해 베이징에 있다.

2011년 12월 권력을 승계한 이후 북한의 3대 지도자가 다자 외교 행사에 참석한 것은 이번이 처음이다.

관련TRT Global - 김정은, 첫 다자 외교 행사 참석 위해 베이징으로 향해 출발
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us