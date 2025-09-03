벨라루스 국영 벨타 통신은 김정은 북한 국무위원장이 수요일 중국 수도 베이징에서 열린 대규모 열병식 시작 전 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 만나 평양 방문을 초청했다고 보도했다.

풀 페르보고 텔레그램 채널을 인용해 김 위원장은 루카셴코 대통령에게 “편한 시기에 북한을 방문해 달라”고 요청했다.

올해 5월, 유리 슐레이코 부총리가 이끄는 벨라루스 정부 대표단은 무역 및 경제 협력에 관한 공동위원회의 제3차 회의를 위해 3일간 평양을 방문했다.

1월에 루카셴코 대통령은 북한이 벨라루스에 고위급 회담을 열어 협력 방안을 논의하자고 제안했다고 밝혔다.