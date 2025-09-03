2025년 9월 3일
김정은 북한 국무위원장은 수요일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 전폭적인 지지를 약속하며, "러시아를 돕기 위해 무엇이든 할 것"이라고 밝혔다. 푸틴 대통령은 북한이 우크라이나 전쟁에 맞서 싸우도록 군대를 파견한 것에 대해 감사를 표했다.
이 회담은 제2차 세계 대전에서 일본의 공식적인 항복 기념일을 기념하기 위해 베이징에서 열린 기념행사에서 별도로 진행되었다.
몇 시간 앞서 김 위원장과 푸틴 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 함께 냉전 초기 이후 3국 정상들이 처음으로 모여 대규모 열병식에 참석했다.
열병식 후, 김정은과 푸틴은 같은 차량을 타고 국빈관으로 이동하여 양자 회담을 가졌다.
김 위원장은 푸틴 대통령에게 "우리가 러시아를 도울 수 있는 것이 있다면 반드시 그렇게 할 것"이라며 “이를 형제의 의무라고 생각할 것"이라고 말했다.
양국은 2024년 상호 방위 조약으로 묶여 있으며 우크라이나 전쟁으로 러시아는, 핵무기 개발 계획으로 북한은 국제 사회로부터 강력한 제재를 받고 있다.
푸틴 대통령은 "우리는 당신의 군과 군 가족들이 겪은 희생을 결코 잊지 않을 것"라고 말했다.
북한군이 올해 초 러시아 서부 쿠르스크 지역에서 우크라이나군을 몰아내는 데 모스크바를 지원했다.
이번 베이징 방문은 김 위원장에게 팬데믹 이후 처음으로 중국을 방문한 것으로 알려졌으며, 푸틴 대통령과 시 주석을 함께 만날 수 있는 첫 번째 기회를 제공했다.
