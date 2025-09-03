김정은 북한 국무위원장은 수요일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 전폭적인 지지를 약속하며, "러시아를 돕기 위해 무엇이든 할 것"이라고 밝혔다. 푸틴 대통령은 북한이 우크라이나 전쟁에 맞서 싸우도록 군대를 파견한 것에 대해 감사를 표했다.

이 회담은 제2차 세계 대전에서 일본의 공식적인 항복 기념일을 기념하기 위해 베이징에서 열린 기념행사에서 별도로 진행되었다.

몇 시간 앞서 김 위원장과 푸틴 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 함께 냉전 초기 이후 3국 정상들이 처음으로 모여 대규모 열병식에 참석했다.

열병식 후, 김정은과 푸틴은 같은 차량을 타고 국빈관으로 이동하여 양자 회담을 가졌다.

김 위원장은 푸틴 대통령에게 "우리가 러시아를 도울 수 있는 것이 있다면 반드시 그렇게 할 것"이라며 “이를 형제의 의무라고 생각할 것"이라고 말했다.