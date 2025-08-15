유엔은 이스라엘이 점령된 웨스트뱅크를 분할하려는 새로운 불법 정착촌 프로젝트를 승인한 것에 대해 경고하며, 이는 점령을 심화시키고 두 국가 해법의 가능성을 없앨 것이라고 밝혔습니다.

스테판 두자릭 유엔 대변인은 목요일 뉴욕에서 열린 기자회견에서 "정착촌에 대한 우리의 입장은 명확합니다. 동예루살렘을 포함한 점령된 웨스트뱅크 내 이스라엘 정착촌과 이와 관련된 체제는 국제법에 위배됩니다"라고 말했습니다.

그는 "정착촌은 점령을 더욱 고착화시키며, 두 국가 해법의 전망을 더욱 멀어지게 합니다"라고 강조하며, 이스라엘 재무장관 베잘렐 스모트리히가 이 프로젝트를 통해 웨스트뱅크를 양분하겠다는 발언을 언급했습니다.

두자릭은 이 조치가 "웨스트뱅크 북부와 남부를 단절시키고 두 국가 해법의 전망을 끝낼 것"이라며, 이스라엘에 "이 과정의 진행을 중단할 것"을 촉구했습니다.

"파괴적인 결과"