북한 지도자 김정은은 목요일, 러시아 하원 의장과 평양에서 회담을 가졌다고 모스크바가 밝혔다.

국가 두마의 성명에 따르면 뱌체슬라프 볼로딘은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 “따뜻한 인사”와 지난 금요일 한국 광복 80주년 기념 축하 메시지를 전달했으며, 이는 일제 식민 통치의 종식을 기념하는 것이다.

푸틴 대통령이 또한 우크라이나에서 싸우기 위해 파견된 북한 군대를 "영웅적"이라고 칭찬했다고 북한 관영 매체가 금요일 보도했다.

푸틴 대통령은 북한 관영 매체가 공개한 서한에서 "오랜 전쟁 시기에 강화된 전투적 우정, 선의와 상호 지원의 유대는 오늘날에도 견고하고 신뢰할 수 있다"고 말했다.