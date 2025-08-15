2025년 8월 15일
북한 지도자 김정은은 목요일, 러시아 하원 의장과 평양에서 회담을 가졌다고 모스크바가 밝혔다.
국가 두마의 성명에 따르면 뱌체슬라프 볼로딘은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 “따뜻한 인사”와 지난 금요일 한국 광복 80주년 기념 축하 메시지를 전달했으며, 이는 일제 식민 통치의 종식을 기념하는 것이다.
푸틴 대통령이 또한 우크라이나에서 싸우기 위해 파견된 북한 군대를 "영웅적"이라고 칭찬했다고 북한 관영 매체가 금요일 보도했다.
푸틴 대통령은 북한 관영 매체가 공개한 서한에서 "오랜 전쟁 시기에 강화된 전투적 우정, 선의와 상호 지원의 유대는 오늘날에도 견고하고 신뢰할 수 있다"고 말했다.
국가 두마의 성명은 또한 볼로딘이 올해 초 러시아 국경 지역인 쿠르스크에서 우크라이나를 몰아냈다고 주장한 것에 대해 북한 지도자에게 감사를 표했다고 밝혔다.
또한 국가 두마 의장은 북한의 입법 기관인 최고인민회의 상임위원회 위원장인 최룡해와도 만나 의회 간 협력의 새로운 형태에 대해 논의했다고 덧붙였다.
볼로딘은 수요일 늦게 의회 대표단과 함께 2일간의 공식 방문을 위해 평양에 도착했으며, 이 기간 동안 한국 광복 80주년 기념 행사에 참여할 예정이다.
출처:AA