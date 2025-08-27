브라질 축구 협회(CBF)는 화요일, 브라질이 2026년 월드컵 준비의 일환으로 10월에 대한민국과 일본과의 친선 경기를 가질 것이라고 발표했다.

5회 월드컵 우승팀인 브라질은 10월 10일 서울에서 대한민국과, 10월 14일 도쿄에서 일본과 경기를 치른다.

브라질은 이미 2026년 월드컵 진출을 확정했으며, 다음 달에 칠레와 볼리비아와의 최종 예선전을 치를 예정이다.

CBF 총괄 코디네이터인 로드리고 카에타노는 카를로 안첼로티 감독이 이끄는 팀이 월드컵을 앞두고 다양한 배경을 가진 팀들과 경기를 치르기를 원하기 때문에 이번 친선 경기가 성사되었다고 말했다.