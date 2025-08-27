북한은 수요일, 최근 미국 방문 중 한반도 비핵화를 촉구한 이재명 대한민국 대통령을 “위선자로서의 정체를 드러냈다”고 비난했다.

조선중앙통신(KCNA)이 발표한 논평에서 북한은 이재명 대통령이 월요일 워싱턴 D.C.의 전략국제문제연구소(CSIS)에서 한 외교 정책 연설을 비판했다. 이 연설에서 이 대통령은 한미 동맹을 재확인하고 도발에 대한 강력한 대응을 경고했다.

“그는 심지어 우리를 ‘가난하지만 사나운 이웃’이라고 부르며 모욕했고, 나중에는 가당치도 않는 ‘비핵화’에 대해 떠들어댔다”고 조선중앙통신은 밝혔다.

북한은 또한 핵무기를 포기하지 않을 것이라고 강조했다.