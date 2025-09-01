대한민국 공정거래위원회는 중국 전자상거래 플랫폼 알리익스프레스가 허위 할인율로 소비자를 기만했다는 이유로 약 21억 원(약 150만 달러)의 과징금을 부과했다고 연합뉴스가 보도했다.

공정거래위원회(FTC)는 알리익스프레스가 플랫폼에서 공정 표시 및 광고 규정을 위반했으며 시정 조치를 명령했다고 밝혔다.

규제 당국에 따르면 알리익스프레스의 두 자회사는 2023년 5월부터 2024년 10월 사이에 7,500회 이상 허위 광고를 게재했다. 이 광고들은 허위 할인을 적용하기 전에 제시된 적이 없는 부풀려진 '원래' 가격을 나열했다.