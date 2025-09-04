러시아가 최근 한미 양국이 실시한 연합 군사훈련 ‘을지 자유의 방패’를 정면으로 비난하며, 동북아 지역에서 고조되는 군사적 긴장에 대해 강한 우려를 표명했다.

이 발언은 북중러 3국이 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식을 계기로 전략적 연대를 강조한 직후 나와 주목된다.

러시아 외무부는 9월 4일 성명을 통해 “미국과 한국이 반복적으로 대규모 군사훈련을 감행하는 것은 한반도 정세를 불안정하게 만드는 핵심 요인”이라며 “이러한 행동은 북한의 안보 우려를 더욱 심화시킬 뿐”이라고 밝혔다.

한미 양국은 지난 8월 말부터 11일간 ‘을지 자유의 방패’ 훈련을 실시했으며, 이 훈련에는 미군 전략 자산과 사이버 방어, 대규모 실전 시나리오 등이 포함되었다.

서울은 이를 방어적 성격의 정례 훈련이라 설명하고 있으나, 모스크바와 평양은 이를 지속적으로 군사적 도발로 규정하고 있다.