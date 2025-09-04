연합뉴스에 따르면 조현 대한민국 외교부 장관은 수요일에 기드온 사아르 이스라엘 외교부 장관과 첫 전화 통화를 갖고 양국 관계와 중동 상황에 대한 의견을 교환했다.

조 장관은 가자의 심각한 인도주의적 상황에 대해 깊은 우려를 표명하며, 당사자들이 즉각적인 휴전을 포함하여 현장 상황 개선을 위해 노력할 것을 촉구했다고 대한민국 외교부 성명에서 밝혔다.

외교부에 따르면 조 장관은 정착촌 건설과 같은 두 국가 해법을 저해하는 조치에 대해 깊은 우려를 표명했다.

회담에서 조 장관과 사아르 장관은 이스라엘-한국 관계에 대해서도 논의하며 첨단 기술을 포함한 양국 간 협력 확대를 희망한다고 밝혔다.