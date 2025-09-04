모스크바는 미국 도널드 트럼프 대통령이 러시아, 중국, 북한 지도자들이 워싱턴을 상대로 음모를 꾸미고 있다고 주장한 것에 대해 이를 부인했습니다. 이 발언은 베이징 톈안먼 광장에서 열린 대규모 열병식과 관련하여 나온 것입니다.

러시아 대통령 보좌관 유리 우샤코프는 수요일 자신의 텔레그램 계정에 공유된 러시아 기자 파벨 자루빈과의 인터뷰에서 “아무도 (미국에 대해) 음모를 꾸미지 않았으며, 아무도 그런 계획을 세우지 않았습니다. 더 나아가, 이런 생각조차 없었습니다. 이 세 지도자 중 누구도 그런 의도를 가진 적이 없습니다,”라고 말했습니다.

우샤코프의 발언은 중국이 제2차 세계대전에서 일본의 패배 80주년을 기념하기 위해 개최한 대규모 열병식 이후에 나왔습니다. 이 행사에는 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령, 중국의 시진핑 주석, 북한의 김정은 위원장을 포함한 여러 외국 지도자들이 참석했습니다.

중국은 공식적으로 1937년부터 1945년까지의 기간을 "일본 침략에 대한 저항 전쟁"으로 지칭하며, 이를 더 넓은 의미의 "세계 반파시스트 전쟁"의 중요한 부분으로 간주합니다.