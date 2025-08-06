한국 군 당국은 수요일에 남북 간 긴장 완화를 목표로 북한과의 국경 지역에 설치된 선전용 확성기 철거를 완료했다고 발표했다.

연합뉴스에 따르면, 군 관계자들의 말을 인용하여 화요일 오후까지 전방 지역에 설치된 약 20개의 확성기가 모두 해체되었으며, 이는 군 당국이 철거를 시작한 지 거의 하루 만에 이루어진 것이다.

화요일, 군 당국은 한국이 자체 확성기 철거를 시작한 후에도 북한은 국경 지역 확성기 해체 조짐을 보이지 않았다고 밝혔다.

그러나 6월 이후 북한도 한국을 향한 소음 확성기 방송을 중단했다.