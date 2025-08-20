북한은 수요일, 자국 언론을 통해 한국의 “기만적인 유화 공세”라고 비난했다.

조선중앙통신에 따르면 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정은 외무성 고위 간부들과의 회의에서 이재명 한국 대통령이 관계 개선에 대해 이야기하고 있지만 “불가능하다”고 밝혔다.

그녀는 “우리가 주목해야 할 사실은 화해의 손길을 내미는 척하면서도, 재개된 합동 군사 훈련이 우리의 핵과 미사일 능력을 조기에 '제거'하고 공세를 공화국 영토로 확대하기 위해 검토되고 있다는 점”이라고 말했다.

김여정은 한국과 미국이 월요일에 시작한 11일간의 연례 을지 자유의 방패 훈련을 언급한 것이다.

대규모 훈련은 목요일까지 진행되는 4일간의 민방위 훈련과 함께 실시되며, 약 58만 명의 민간인이 동원된다.

수요일에는 민방위 훈련의 일환으로 전국적인 대공습 민방위 훈련이 실시될 예정이다.