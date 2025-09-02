아시아
시진핑과 푸틴, 미국과의 공동 마찰 속에서 '오랜 친구'로서의 관계를 찬양
중국과 러시아 정상들이 톈진에서 열린 SCO 정상회의 이후 베이징에서 회담을 갖고 개인적인 친분을 강조하고 있으며, 워싱턴이 양국에 대한 압력을 강화함에 따라 더욱 긴밀하게 협력하고 있다.
시진핑과 푸틴은 최고 보좌관들과 함께 차를 마시며 논의를 이어가기 전에 공식적으로 회동했다. (사진: AA) / AA
2025년 9월 2일

시진핑 중국 국가주석은 화요일 회담에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 “오랜 친구”라고 환영했습니다. 이는 양국 정상이 미국과의 긴장이 고조된 시점에서 베이징에서 새로운 회담을 시작한 가운데 나온 것입니다.

푸틴 대통령은 시 주석을 “친애하는 친구”라고 부르며, 화요일 모스크바와 베이징 간의 관계가 현재 “전례 없이 높은 수준”에 도달했다고 언급했습니다.

두 정상은 주요 보좌관들과 함께 차를 마시며 논의를 이어가기 전에 공식적으로 회동했으며, 이는 그들이 개인적인 유대 관계에 큰 중요성을 부여하는지를 강조합니다.

이번 회담은 월요일 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의 이후 진행되었습니다. 이 자리에서 시 주석과 푸틴 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리 및 다른 지역 지도자들과 함께 만났습니다.

수요일에는 시 주석이 제2차 세계대전 종전 80주년을 기념하는 대규모 군사 퍼레이드를 베이징에서 주재할 예정입니다.

푸틴 대통령은 “우리는 그때도 항상 함께였고, 지금도 함께 있습니다”라며 일본의 전시 침략 당시 중국에 대한 소련의 지원을 언급했습니다.

미국과의 무역 갈등

베이징은 우크라이나 전쟁에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있다고 주장하지만, 서방의 제재에도 불구하고 무역 흐름을 유지함으로써 모스크바에 경제적 생명줄이 되고 있습니다.

미국 관리들은 일부 중국 기업들이 러시아의 군사 산업을 지원하고 있다고 비난했습니다.

SCO 정상회의는 또한 변화하는 제휴 관계를 강조했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 인도를 대상으로 한 광범위한 관세 부과는 모디 총리가 중국 열병식 참석을 거부했음에도 불구하고 뉴델리를 모스크바와 베이징에 더 가까워지게 했습니다.

시 주석과 푸틴 대통령은 양자 회담에 앞서 중국과 러시아 사이에 전략적으로 위치한 몽골의 오흐나 후렐수흐 대통령과 3자 회담을 가졌습니다.

푸틴 대통령은 세 나라가 “좋은 이웃”이며 공통의 이익을 공유하고 있다고 강조했습니다.

몽골은 2024년 푸틴 대통령의 국빈 방문 당시 국제형사재판소의 체포 영장에 따른 그의 체포 요구를 무시하여 국제적인 주목을 받았습니다.

출처:TRT World and Agencies
