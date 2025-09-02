시진핑 중국 국가주석은 화요일 회담에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 “오랜 친구”라고 환영했습니다. 이는 양국 정상이 미국과의 긴장이 고조된 시점에서 베이징에서 새로운 회담을 시작한 가운데 나온 것입니다.

푸틴 대통령은 시 주석을 “친애하는 친구”라고 부르며, 화요일 모스크바와 베이징 간의 관계가 현재 “전례 없이 높은 수준”에 도달했다고 언급했습니다.

두 정상은 주요 보좌관들과 함께 차를 마시며 논의를 이어가기 전에 공식적으로 회동했으며, 이는 그들이 개인적인 유대 관계에 큰 중요성을 부여하는지를 강조합니다.

이번 회담은 월요일 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의 이후 진행되었습니다. 이 자리에서 시 주석과 푸틴 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리 및 다른 지역 지도자들과 함께 만났습니다.

수요일에는 시 주석이 제2차 세계대전 종전 80주년을 기념하는 대규모 군사 퍼레이드를 베이징에서 주재할 예정입니다.

푸틴 대통령은 “우리는 그때도 항상 함께였고, 지금도 함께 있습니다”라며 일본의 전시 침략 당시 중국에 대한 소련의 지원을 언급했습니다.

관련 TRT World - Modi, Putin get cosy at SCO summit days after US punished India for buying Russian oil

미국과의 무역 갈등