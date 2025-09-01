아시아
5분 읽기
에르도안, SCO 회의 별도로 중국 고위 관리와 만나 더 깊은 관계 촉구
에르도안 대통령은 앙카라가 약 500억 달러에 달하는 중국과의 무역 규모를 “균형 있고 지속 가능한 방식으로” 확대하고자 한다며 무역 적자를 줄이는 데 관심을 표명했다.
에르도안, SCO 회의 별도로 중국 고위 관리와 만나 더 깊은 관계 촉구
톈진 게스트하우스에서 열린 업무 오찬은 하루 전 시진핑 중국 국가주석과의 양자 회담에 이어 진행되었다. (사진: AA) / AA
2025년 9월 1일

레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 월요일 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 중국 공산당 정치국 제1서기 차이치와 만남을 가졌습니다. 이는 베이징과의 관계를 심화하려는 앙카라의 의지를 강조한 자리였습니다.

톈진 게스트하우스에서 열린 업무 오찬은 하루 전 시진핑 중국 국가주석과의 양자 회담에 이어 진행되었습니다.

“어제 회담에서 우리는 중국과 모든 분야에서 협력을 강화하려는 결의를 시 주석에게 강조했습니다,”라고 에르도안 대통령은 말했습니다.

에르도안 대통령은 또한 튀르키예가 다자간 플랫폼에서도 중국과의 관계를 강화하고자 한다고 덧붙였습니다.

“우리는 또한 유엔, G20, BRICS와 같은 플랫폼에서도 이 협력을 더욱 강화하고자 합니다. 상하이 협력기구와의 관계를 발전시키는 데 있어 지속적인 지원을 기대합니다,”라고 에르도안 대통령은 차이치에게 말했습니다.

경제 관계에 대해 에르도안 대통령은 앙카라가 약 500억 달러에 달하는 중국과의 무역 규모를 “균형 있고 지속 가능한 방식으로” 확대하고자 한다며 무역 적자를 줄이는 데 관심을 표명했습니다.

이번 회담에는 하칸 피단 외무장관, 알파르슬란 바이락타르 에너지천연자원부 장관, 메흐메트 심셰크 재무부 장관, 야샤르 귈레르 국방부 장관, 메흐메트 파티 카치르 산업기술부 장관, 오메르 볼랏 무역부 장관, 그리고 이브라힘 칼린 국가정보기구장이 동행했습니다.

추천
관련TRT Global - Erdogan meets Aliyev, Pashinyan on SCO Summit sidelines in China

시 주석과의 회담

일요일 톈진에서 열린 양자 회담에서 시진핑 중국 국가주석은 튀르키예의 “자립 정신”을 칭찬하며, 신흥 강국으로서 튀르키예의 역할이 커지고 있다고 강조했습니다.

시 주석은 중국과 튀르키예가 글로벌 남반구의 중요한 구성원으로서 독립과 자립에 대한 의지를 공유하고 있다고 언급했습니다.

시 주석은 중국의 일대일로 구상과 튀르키예의 중간 회랑 구상 간의 더 긴밀히 연계를 촉구하며, 이러한 조율된 발전이 양국 관계를 강화하고 양국의 근본적인 이익에 기여할 것이라고 말했습니다. 그는 이러한 협력이 글로벌 남반구의 더 넓은 목표를 진전시키는 데도 기여할 수 있다고 덧붙였습니다.

중국 지도자는 양국이 평화, 발전, 협력의 시대를 활용하여 중국-튀르키예 전략적 파트너십을 격상시키고, 보다 공정하고 공평한 글로벌 거버넌스 시스템 구축에 공동으로 기여할 것을 촉구했습니다.

관련TRT Global - Xi hails Türkiye’s 'self-reliance,' urges Belt and Road–Middle Corridor synergy
출처:TRT World and Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us