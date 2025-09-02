김정은 북한 국무위원장이 월요일 중국에서 열리는 군사 퍼레이드에 참석하기 위해 특별 장갑 열차를 타고 평양을 출발하여 다자 외교 무대에 데뷔했다고 연합뉴스가 보도했다.

열차는 베이징에 도착하기 전에 선양, 산해관, 탕산, 톈진에 정차할 것으로 예상된다.

평양에서 베이징까지의 여정은 약 1,300km에 달한다.

김 위원장의 열차는 밤에 북한-중국 국경을 넘어 다음 날 베이징에 도착할 것으로 예상된다.

평양에서 베이징까지 기차로 이동하는 데 보통 20~24시간이 걸린다.