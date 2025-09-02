아시아
2분 읽기
북한 김정은, 특별 장갑 열차로 중국으로 향한다: 보도
평양에서 베이징까지의 여정은 약 1,300km에 달한다.
북한 김정은, 특별 장갑 열차로 중국으로 향한다: 보도
열차는 베이징에 도착하기 전에 선양, 산해관, 탕산, 톈진에 정차할 것으로 예상된다. / Reuters
2025년 9월 2일

김정은 북한 국무위원장이 월요일 중국에서 열리는 군사 퍼레이드에 참석하기 위해 특별 장갑 열차를 타고 평양을 출발하여 다자 외교 무대에 데뷔했다고 연합뉴스가 보도했다.

열차는 베이징에 도착하기 전에 선양, 산해관, 탕산, 톈진에 정차할 것으로 예상된다.

평양에서 베이징까지의 여정은 약 1,300km에 달한다.

김 위원장의 열차는 밤에 북한-중국 국경을 넘어 다음 날 베이징에 도착할 것으로 예상된다.

평양에서 베이징까지 기차로 이동하는 데 보통 20~24시간이 걸린다.

추천

김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 수요일 베이징에서 열리는 군사 퍼레이드에 참석하는 26개국 정상 중 한 명이 될 것이다.

이 행사는 중국이 일본에 대한 승리로 기념하는 제2차 세계 대전 종전 80주년을 기념한다.

이번 행사는 김 위원장이 2011년 말 권력을 잡은 이후 처음으로 다자 외교 행사에 참여하는 것이다.

그의 할아버지인 김일성 북한 창건 지도자는 1959년 베이징 군사 퍼레이드에 참석했다.

관련TRT Global - 김정은, 첫 다자 외교 행사 참석 위해 베이징으로 향해 출발
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us