2025년 9월 2일
김정은 북한 국무위원장이 월요일 중국에서 열리는 군사 퍼레이드에 참석하기 위해 특별 장갑 열차를 타고 평양을 출발하여 다자 외교 무대에 데뷔했다고 연합뉴스가 보도했다.
열차는 베이징에 도착하기 전에 선양, 산해관, 탕산, 톈진에 정차할 것으로 예상된다.
평양에서 베이징까지의 여정은 약 1,300km에 달한다.
김 위원장의 열차는 밤에 북한-중국 국경을 넘어 다음 날 베이징에 도착할 것으로 예상된다.
평양에서 베이징까지 기차로 이동하는 데 보통 20~24시간이 걸린다.
김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 수요일 베이징에서 열리는 군사 퍼레이드에 참석하는 26개국 정상 중 한 명이 될 것이다.
이 행사는 중국이 일본에 대한 승리로 기념하는 제2차 세계 대전 종전 80주년을 기념한다.
이번 행사는 김 위원장이 2011년 말 권력을 잡은 이후 처음으로 다자 외교 행사에 참여하는 것이다.
그의 할아버지인 김일성 북한 창건 지도자는 1959년 베이징 군사 퍼레이드에 참석했다.
출처:AA