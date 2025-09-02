지지통신은 일본 기상청을 인용해 일본이 올해 사상 최고로 더운 여름을 기록했다고 보도했다.

기상청은 6월, 7월, 8월의 전국 평균 기온이 2020년까지의 30년 평균보다 2.36℃ 높아 1898년 기록이 시작된 이래 최고치를 기록했다고 밝혔다.

기상청은 이전 최고 기록은 2023년과 그 이전 여름에 세워졌으며, 당시 기온은 평균보다 1.76℃ 높았다고 덧붙였다.

기상청 이상기상정보센터의 오이카와 요시노리 수장은 새로운 기록에 대해 "비정상적으로 높다"고 설명했다.

그는 "지구 온난화가 주요 원인 중 하나이며, 장기적으로 극도로 더운 여름이 더 많아질 것"이라고 말했다.