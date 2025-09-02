아시아
2분 읽기
일본, 기록적인 폭염의 여름을 맞이하다
‘지구 온난화는 주요 요인 중 하나이며, 장기적으로 극도로 더운 여름이 더 많아질 것이다’ 라고 일본 기상청은 밝혔다.
일본, 기록적인 폭염의 여름을 맞이하다
기상청 이상기상정보센터의 오이카와 요시노리 수장은 새로운 기록에 대해 "비정상적으로 높다"고 설명했다. / AP
2025년 9월 2일

지지통신은 일본 기상청을 인용해 일본이 올해 사상 최고로 더운 여름을 기록했다고 보도했다.

기상청은 6월, 7월, 8월의 전국 평균 기온이 2020년까지의 30년 평균보다 2.36℃ 높아 1898년 기록이 시작된 이래 최고치를 기록했다고 밝혔다.

기상청은 이전 최고 기록은 2023년과 그 이전 여름에 세워졌으며, 당시 기온은 평균보다 1.76℃ 높았다고 덧붙였다.

기상청 이상기상정보센터의 오이카와 요시노리 수장은 새로운 기록에 대해 "비정상적으로 높다"고 설명했다.

그는 "지구 온난화가 주요 원인 중 하나이며, 장기적으로 극도로 더운 여름이 더 많아질 것"이라고 말했다.

추천
관련TRT Global - 한국, 기록상 두 번째로 더운 7월 경험

한편, 연합뉴스에 따르면 대한민국은 지속적인 폭염 속에서 올해 여름이 2년 연속으로 기록상 가장 더운 여름을 기록했다.

기상청은 월요일에 6월 1일부터 8월 31일까지 평균 기온이 25.7℃를 기록했다고 밝혔다.

이는 한국이 기상 데이터를 수집하기 시작한 1973년 이후 가장 더운 여름으로 기록된 작년의 25.6℃ 기록을 넘어선 것이다.

출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us