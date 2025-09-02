김정은 북한 국무위원장이 다자 외교 무대에 데뷔하는 행보로, 중국 전승절 열병식 참석을 위해 특별 열차를 타고 화요일 새벽 중국 국경을 넘어 베이징으로 향했다.

월요일 북한 수도 평양을 출발한 김 위원장은 약 1,300km(807마일)에 달하는 여정으로 인해 통상 20~24시간이 소요되므로 화요일 늦게 베이징에 도착할 것으로 예상된다.

김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 수요일 중국 수도에서 열리는 열병식에 참석하는 26개국 정상 중 한 명이 될 것이다. 이 기념행사는 중국이 일본에 대한 승리를 기념하는 제2차 세계 대전 종전 80주년을 기념한다.

김 위원장이 2011년 말 권력을 잡은 이후 다자 외교 행사에 참여하는 것은 이번이 처음이다.

시진핑 중국 국가주석이 열병식에서 연설할 예정이다.