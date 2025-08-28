아시아
국제에너지기구 사무총장, 에너지 안보를 위한 공급망 다변화 강조
파티 비롤은 "오늘날 많은 국가에서 에너지 안보는 국가 안보와 같다"고 말했다.
비롤 사무총장은 에너지 안보를 강화하기 위해 핵심광물 공급망을 다변화해야 할 필요성을 강조했다. / AFP
파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 수요일 글로벌 에너지 안보를 강화하기 위해 공급망을 다변화하는 것이 중요하다고 강조했다.

연합뉴스에 따르면 비롤 사무총장은 대한민국 부산에서 열린 기후산업국제박람회 연설에서 “에너지 안보의 가장 중요한 황금률은 다변화다… 그러나 핵심광물에 있어서는 정반대의 상황이 나타나고 있다”고 밝혔다.

비롤 사무총장은 또한 에너지 안보를 강화하기 위해 핵심광물 공급망을 다변화해야 할 필요성을 강조했다.

그는 "오늘날 에너지 안보는 많은 국가에서 국가 안보와 같다"고 말했다.

IAEA 사무총장은 단일 국가에 대한 의존은 심각한 위험을 초래하며, 정치적 긴장이나 자연재해로 인해 핵심 광물의 전체 공급망이 중단될 수 있다고 지적했다.

비롤 사무총장은 핵심광물이 인공지능(AI), 반도체, 국방 등 전략적 부문에 매우 중요하다고 덧붙였다.

그는 또한 인공지능과 첨단산업의 성장으로 인한 수요 증가로 인해 더 많은 전력망과 저장 시스템에 투자해야 할 전 세계적인 필요성을 강조했다.

비롤 사무총장은 지난 10년간 전력 사용량이 전체 에너지 수요 증가율의 두 배로 증가했으며, 2035년까지 6배 더 빠르게 증가할 것으로 예상된다고 덧붙였다.


출처:AA
