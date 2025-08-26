아시아
트럼프, 자석 관련 중국에 '200%나 그 정도의 관세' 부과 위협
미국 대통령은 베이징이 희토류 자석을 독점하고 있다고 비난하며, 워싱턴이 국내 공급망을 구축하겠다고 밝혔다.
2025년 8월 26일

도널드 트럼프 대통령은 중국이 미국에 자석을 공급하지 않을 경우 200% "그 정도의" 관세를 부과하겠다고 위협하며, "문제가 없을 것"이라고 믿는다고 밝혔다.

트럼프는 월요일 백악관에서 이재명 대한민국 대통령을 접견하며 기자들에게 "그들이 우리에게 자석을 줘야 한다. 만약 자석을 주지 않는다면… 우리는 200%나 그 정도의 관세를 부과해야 한다,"라고 말했다.

"하지만 우리는 문제가 없을 것"이라고 그는 덧붙였다.

트럼프는 베이징이 전 세계 자석 산업에서 독점권을 확보했다고 비난했다. 그는 "중국은 영리하게 세계 자석의 독점을 구축했다,"라고 그는 말했다.

"20년 전 '모두 자석을 사용하자'고 설득하기 전까지는 아무도 자석이 필요하지 않았다."

대통령은 미국이 1년 안에 자석 생산에서 자급자족할 수 있을 것이라고 말했다.

"자석을 사용하면 짧은 시간 안에 많은 자석을 가질 것이다. 사실, 너무 많아서 어떻게 해야 할지 모를 정도가 될 것이다,"라고 그는 언급했다.

관세를 지렛대로

트럼프는 워싱턴이 중국으로의 보잉 항공기 부품 수출을 차단한 결정을 언급하며, 베이징이 자석을 보류했기 때문에 중국 항공기 200대가 "비행하지 못했다"고 주장했다.

"나는 그들을 막을 수도 있었다. 내가 가진 관계 때문에 그렇게 하지 않았다. 그리고 그들이 날고 있다. 그들의 비행기는 지금 날고 있다,"라고 트럼프는 말했다.

"따라서 우리는 (자석을) 받지 못했지만, 더 강력한 것을 가지고 있다: 그것이 바로 관세다. 만약 우리가 100% 또는 200% 관세를 부과하고 싶다면, 중국과 어떤 거래도 하지 않을 것이다."

그는 중국이 "어느 정도" 힘을 가지고 있지만, 워싱턴은 "더 크고 더 나은 카드"를 가지고 있다고 말했다.

트럼프는 "우리가 훌륭한 관계를 가지고 있다고 생각한다… 언젠가, 아마도 올해나 그 이후에 중국을 방문할 것이고, 멋진 광경을 보게 될 것이라고 생각한다. 중국은 훌륭한 나라다,"라고 덧붙였다.

베이징의 제한

지난 4월, 중국은 풍력 터빈, 전기차, MRI 스캐너에 사용되는 희토류 자석의 수출에 제한을 가하며 기업들이 라이선스를 취득하도록 요구했다.

이 조치는 미국이 중국 상품에 부과한 관세에 대한 보복으로 널리 해석되었다.

일부 제한은 추후 예비 합의에 따라 완화되었다.

중국은 여전히 시장을 지배하며 전 세계 희토류 자석의 90% 이상을 생산하고 있다.

미국은 의존도를 줄이기 위해 노력하고 있으며, 애플과 MP 머티리얼스는 7월 희토류 자석을 재활용 시설에 5억 달러를 투자하고 국내 공급을 강화한다고 발표했다.

출처:TRT World & Agencies
