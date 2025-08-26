도널드 트럼프 대통령은 중국이 미국에 자석을 공급하지 않을 경우 200%나 "그 정도의" 관세를 부과하겠다고 위협하며, "문제가 없을 것"이라고 믿는다고 밝혔다.

트럼프는 월요일 백악관에서 이재명 대한민국 대통령을 접견하며 기자들에게 "그들이 우리에게 자석을 줘야 한다. 만약 자석을 주지 않는다면… 우리는 200%나 그 정도의 관세를 부과해야 한다,"라고 말했다.

"하지만 우리는 문제가 없을 것"이라고 그는 덧붙였다.

트럼프는 베이징이 전 세계 자석 산업에서 독점권을 확보했다고 비난했다. 그는 "중국은 영리하게 세계 자석의 독점을 구축했다,"라고 그는 말했다.

"20년 전 '모두 자석을 사용하자'고 설득하기 전까지는 아무도 자석이 필요하지 않았다."

대통령은 미국이 1년 안에 자석 생산에서 자급자족할 수 있을 것이라고 말했다.

"자석을 사용하면 짧은 시간 안에 많은 자석을 가질 것이다. 사실, 너무 많아서 어떻게 해야 할지 모를 정도가 될 것이다,"라고 그는 언급했다.

관세를 지렛대로

트럼프는 워싱턴이 중국으로의 보잉 항공기 부품 수출을 차단한 결정을 언급하며, 베이징이 자석을 보류했기 때문에 중국 항공기 200대가 "비행하지 못했다"고 주장했다.

"나는 그들을 막을 수도 있었다. 내가 가진 관계 때문에 그렇게 하지 않았다. 그리고 그들이 날고 있다. 그들의 비행기는 지금 날고 있다,"라고 트럼프는 말했다.

"따라서 우리는 (자석을) 받지 못했지만, 더 강력한 것을 가지고 있다: 그것이 바로 관세다. 만약 우리가 100% 또는 200% 관세를 부과하고 싶다면, 중국과 어떤 거래도 하지 않을 것이다."