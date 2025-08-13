2025년 8월 13일
이재명 대한민국 대통령은 화요일, 북한이 선전 방송용 확성기 철거를 시작한 이후 남북 대화가 이루어지기를 희망한다고 밝혔다고 현지 언론이 보도했다.
연합뉴스에 따르면, 이재명 대통령은 이러한 상호 조치가 남북 간의 대화와 소통을 점진적으로 열기를 희망한다고 밝혔다.
이 대통령은 국무회의에서 "최근 우리가 대북확성기를 철거하자 북측도 일부 확성기를 철거하고 있다고 한다"고 밝혔다. 북한이 철거한 확성기에 대해 "전체인지 아닌지는 모르겠다"고 덧붙였다.
이 대통령의 성명은 대한민국이 토요일 북한이 서울과의 긴장 완화를 시사하는 조치로 대남 선전용 확성기 철거를 시작했다고 보도한 이후에 나왔다.
대한민국은 이전에 북한의 쓰레기 풍선 살포에 대한 대응으로 대북 확성기 방송을 재개했다.
6월 선거 직후, 이 대통령은 남북 간의 신뢰와 대화를 회복하기 위한 노력의 일환으로 북한과의 경계 지역을 따라 확성기 방송을 중단하고, 대북 전단 살포를 중단하라고 지시했다.
출처:AA