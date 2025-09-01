북한 김정은 국무위원장이 러시아-우크라이나 전쟁에서 전사한 군인들을 기리기 위해 평양에 거리를 조성할 계획을 밝혔다고 관영 매체가 토요일 보도했다.

조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 이달에 전쟁에 참여한 군인들을 훈장 수여하는 두 번째 행사에서 '샛별'을 의미하는 '새별거리'가 대성구역에 건설될 것이라고 발표했다.

이는 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 제2차 세계대전 종전 80주년을 기념하는 대규모 군사 퍼레이드에 참석하기 위해 수요일 중국을 방문하기 며칠 전에 나온 것이다.

이번 표창은 김 위원장이 전쟁에서 전사한 101명의 군인들을 기리는 첫 번째 행사가 평양에서 열린 지 약 1주일 만에 이루어졌다.

최근 행사에서 김 위원장은 전사자들의 영정을 북한 국기로 감싸 유족들에게 전달하고 함께 기념 촬영을 했다.