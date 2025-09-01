김정은 북한 국무위원장이 새로 건설된 미사일 생산 시설을 시찰하며 무기 생산 능력을 점검했다고 월요일, 북한 관영 매체가 보도했다.

조선중앙통신(KCNA)에 따르면 김정은 국무위원장이 주요 군수 기업의 미사일 결합 생산 라인을 방문하여 미사일 생산 능력과 미래 전망을 점검했다.

그는 집권 노동당의 고위 간부들과 방위산업체 경영진을 대동했다.

이번 시설 점검은 김 위원장이 2011년 12월 집권 이후 처음으로 다자 외교 무대에 등장하기 위해 준비하는 가운데 이루어졌다.