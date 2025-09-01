최근 남북 관계 개선을 위한 화해 제스처의 일환으로 대한민국이 북한을 향한 선전 라디오 방송을 중단했다고 현지 언론이 월요일 보도했다.

이번 조치는 남북 관계 회복과 북한과의 대화 재개를 목표로 한 이재명 대한민국 대통령의 평화 제안에 따른 것이라고 연합뉴스가 대한민국 국방부의 말을 인용해 보도했다.

국방부는 성명을 통해 "남북 간 군사적 긴장 완화를 위한 조치의 일환으로 '자유의 소리' 방송을 중단했다"고 밝혔다.

이는 15년 만에 처음으로 라디오 방송이 중단되는 것이다.

대한민국은 북한의 대한민국 해군 초계함 천안함에 대한 치명적인 공격 이후 2010년 5월에 라디오 방송을 재개했다.