19시간 전
대한민국 해병대가 인도네시아에서 처음으로 다국적 군사 훈련에 참가한다. 이번 훈련은 대한민국 해병대의 국제적 협력 관계를 증진하고, 해병대의 작전 수행 능력을 한층 더 강화하는 데 중요한 목적을 두고 있다.
미국과 인도네시아가 공동으로 주도하는 슈퍼 가루다 실드 합동 훈련은 토요일에 시작하여 9월 7일까지 자카르타 수도 및 인도네시아의 다른 지역에서 진행될 예정이다.
이번 훈련에는 한국과 미국·인도네시아·네덜란드 등에서 해병대가, 해병대 조직이 없는 싱가포르·호주·캐나다 등에서는 육군이 참가하는 등 모두 14개국에서 5천여명이 참가한다.
한국은 약 20명의 해병대를 파견할 예정이다.
이번 훈련 참가는 대한민국 해병대의 국제 협력 강화와 역량 강화를 목표로 한다.
특히, 다양한 국가들과의 연합 훈련을 통해 상호 이해를 높이고, 실제 작전 상황에서의 협력 가능성을 모색하는 데 중점을 둘 것이다.
대한민국 해병대 관계자는 “다국적 연합훈련 참가 확대를 통해 연합 전술을 더 습득할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
참가국들은 각국의 군사적 강점을 공유하고, 합동 작전 수행 절차를 숙달함으로써 글로벌 안보 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 키울 것이다.
이번 훈련 참가는 대한민국 해병대가 국제 사회에서의 역할과 책임을 다하고, 글로벌 안보 협력에 적극적으로 기여하는 중요한 계기가 될 것이다.
대한민국 해병대는 앞으로도 다양한 국제 군사 훈련에 참여하여 국제적 군사 협력을 확대해 나갈 계획이다.
출처:AA