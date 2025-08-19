대한민국 해병대가 인도네시아에서 처음으로 다국적 군사 훈련에 참가한다. 이번 훈련은 대한민국 해병대의 국제적 협력 관계를 증진하고, 해병대의 작전 수행 능력을 한층 더 강화하는 데 중요한 목적을 두고 있다.

미국과 인도네시아가 공동으로 주도하는 슈퍼 가루다 실드 합동 훈련은 토요일에 시작하여 9월 7일까지 자카르타 수도 및 인도네시아의 다른 지역에서 진행될 예정이다.

이번 훈련에는 한국과 미국·인도네시아·네덜란드 등에서 해병대가, 해병대 조직이 없는 싱가포르·호주·캐나다 등에서는 육군이 참가하는 등 모두 14개국에서 5천여명이 참가한다.

한국은 약 20명의 해병대를 파견할 예정이다.

이번 훈련 참가는 대한민국 해병대의 국제 협력 강화와 역량 강화를 목표로 한다.