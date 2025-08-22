튀르키예의 유엔 대사 아흐메트 일디즈는 이스라엘의 정책이 시리아의 불안정을 조장하고 지역 안보를 위협한다고 지적하며, 국제 사회가 남아 있는 제재를 해제하고 시리아의 주권을 지지해야 한다고 촉구했습니다.

일디즈 대사는 목요일 유엔 안전보장이사회 회의에서 “시리아는 여전히 국제적 의제에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 새로운 시기는 국가의 주권, 영토 보전, 그리고 민족적 단결을 기반으로 평화와 안정을 확보하기 위한 지속적인 노력을 요구합니다,”라고 말했습니다.

그는 “이 목표를 달성하기 위해 시리아 정부를 강화하는 것이 중요하다”고 강조하며, “우리는 시리아의 안정과 안보를 회복하는 본질적인 과제에서 초점을 벗어나게 해서는 안 됩니다”라고 덧붙였습니다.

일디즈 대사는 “시리아 정부가 시민들에게 서비스를 제공할 수 있도록 남아 있는 제재를 제거해야 한다”고 주장하며, “중앙집권적 행정과 통합된 국가 군대는 평화를 위해 필수적”이라고 강조했습니다.

“스웨이다에서 최근 발생한 사건은 이스라엘 정책이 지역에서 얼마나 파괴적이고 불안정을 초래하는지 다시 한번 보여줍니다,”라고 그는 말하며, “시리아의 통합, 안정, 그리고 국민의 복지를 위협하는 불안정한 행동은 용납되어서는 안 됩니다”라고 경고했습니다.

그는 “시리아의 주권을 약화시키거나 분열을 조장하는 노력은 더 넓은 지역적 불안정을 초래할 심각한 위험을 동반한다”고 덧붙였습니다.

