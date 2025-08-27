튀르키예는 시리아 내 모든 형제 민족들과 마찬가지로 쿠르드족의 안전, 평화, 복지를 보장하는 보증인이라고 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 화요일에 밝혔다.

에르도안 대통령은 튀르키예 무슈 주에서 열린 말라즈기르트 승리 954주년 기념 연설에서 “앙카라와 다마스쿠스를 향하는 자들이 승리할 것”이라고 말했다.

그는 튀르키예의 ‘튀르키예의 세기’ 비전이 먼저 테러가 없는 위대하고 강력한 튀르키예로 실현되고, 이후 공동의 노력으로 테러 없는 지역으로 확장될 것이라고 강조했다.

에르도안 대통령은 모든 장애물, 봉쇄, 방해에도 불구하고 튀르키예는 역사, 문화, 공동 문명, 그리고 공통된 신념으로 결속된 8,600만 국민이 하나로 단결된 강력한 튀르키예를 위해 계속 노력할 것이라고 덧붙였다.

에르도안 대통령은 “튀르키예인, 아랍인, 쿠르드인으로서 우리는 이 땅에서 영원히 함께 살아갈 것입니다”라고 말했다.

이 발언은 튀르키예 의회가 “테러 없는 튀르키예”를 위한 법적 경로를 모색하기 위해 고위급 위원회를 설립한 지 몇 주 후에 나온 것이다. 튀르키예 당국은 이를 지역 평화를 위한 역사적 전환점으로 평가하고 있다.

8월 5일에 출범한 ‘국가 연대, 형제애 및 민주주의 위원회’는 튀르키예인과 쿠르드인 간의 대화를 위한 플랫폼으로, 의회 채널을 통해 갈등을 해결하려는 시도로 간주된다.

위원회 출범식에서 누만 쿠르툴무슈 튀르키예 국회의장은 “튀르키예인과 쿠르드인의 형제애는 이 지역의 근본 요소입니다”라고 말했다.

“이 과정은 튀르키예인, 쿠르드인, 그리고 모든 계층의 시민들이 공유하는 미래와 관련된 국가 생존의 문제입니다”라고 그는 덧붙였다.

당국은 위원회가 개혁을 식별하고, 법안을 작성하며, 진행 상황에 대해 대중에게 알리는 역할을 할 것이며, 그 임무는 2025년 말까지 지속될 것이라고 밝혔다.