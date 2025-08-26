튀르키예 국가정보국(MIT) 이브라힘 칼린 국장이 벵가지 항구에서 리비아의 하프타르를 만났습니다. 이 만남은 튀르키예 해군 함정이 벵가지 항구에 정박한 지 하루 만에 이루어진 것입니다.

튀르키예 국방부는 월요일 성명을 통해, TCG 키날리아다 함정의 벵가지 항 방문을 계기로 튀르키예와 리비아 군사 대표단이 회의를 가졌다고 밝혔습니다.

튀르키예 국방부 대표단은 일카이 알틴다그 소장을 단장으로 하프타르 리비아 국민군 부사령관을 방문했다고 튀르키예 소셜미디어 플랫폼 NSosyal을 통해 발표했습니다.

이번 회담에서는 '하나의 리비아, 하나의 군대'라는 목표 아래 잠재적인 공동 노력에 초점을 맞췄습니다.

리비아 주재 튀르키예 대사인 귀벤 베게치와 벵가지 주재 튀르키예 총영사 세르칸 키라만리오글루도 이번 회의에 참석했습니다.