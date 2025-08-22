튀르키예는 금요일에 자국 동부에서 주요 철도 프로젝트의 기공식을 진행할 예정이며, 이 프로젝트는 남캅카스의 핵심 교통로로 계획된 잔게주르 회랑의 전략적 구간을 형성할 것입니다.

교통 및 인프라 장관 압둘카디르 우랄오울루는 목요일에 발표를 통해, 224km에 달하는 카르스-이그디르-아랄릭-딜루추 철도 노선이 이 회랑 내에서 중요한 연결 고리가 될 것이며, 아제르바이잔과 나히체반 자치공화국을 연결할 것이라고 밝혔습니다.

우랄오울루 장관은 이 철도가 연간 550만 명의 승객과 1,500만 톤의 화물을 운송할 수 있도록 설계되었으며, 5개의 터널도 포함될 것이라고 설명했습니다. 또한, 튀르키예 재무부와 재정부가 주도한 노력으로 27억 9천만 달러의 외부 자금 조달이 확보되었다고 덧붙였습니다.

이번 발표는 백악관에서 열린 3자 정상회의 며칠 후에 이루어졌습니다. 이 회의에서 아제르바이잔의 일함 알리예프 대통령, 아르메니아의 니콜 파시냔 총리, 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령이 공동 선언문에 서명했습니다.