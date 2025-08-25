이재명 대한민국 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 중대한 정상회담에서 북한 문제와 더불어 워싱턴이 요구하는 주한미군의 전략적 유연성에 대한 모든 문제를 논의할 것이라고 현지 언론이 일요일에 밝혔다.

월요일 트럼프 대통령과의 회담을 앞두고 도쿄에서 워싱턴으로 향하는 비행기 안에서 기자들에게 이 대통령은 안보, 방위비 분담, 관세 협상을 포함한 다른 주제들도 거론할 계획이라고 연합뉴스가 보도했다.

그는 한국에 주둔하고 있는 28,500명의 미군에 대한 워싱턴의 전략적 유연성 요구에 동의하기는 어렵지만, 주한미군의 미래 역할에 대한 논의는 필요하다고 언급했다.

트럼프 행정부는 중국에 대한 광범위한 전략의 일환으로 그들의 임무에 더 많은 유연성을 추구해 왔다.