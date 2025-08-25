아시아
대한민국 대통령, 트럼프 대통령과 북한 문제 및 주한미군 유연성 논의 예정
이재명 대통령은 한국에 주둔하고 있는 28,500명의 미군에 대한 워싱턴의 전략적 유연성 요구에 동의하기는 어렵지만, 주한미군의 미래 역할에 대한 논의는 필요하다고 언급했다.
이 대통령은 최근 북한이 핵무기 프로그램을 동결, 감축, 궁극적으로 해체하도록 설득하는 것을 목표로 하는 북한에 대한 3단계 비핵화 계획을 발표했다. / Reuters
이재명 대한민국 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 중대한 정상회담에서 북한 문제와 더불어 워싱턴이 요구하는 주한미군의 전략적 유연성에 대한 모든 문제를 논의할 것이라고 현지 언론이 일요일에 밝혔다.

월요일 트럼프 대통령과의 회담을 앞두고 도쿄에서 워싱턴으로 향하는 비행기 안에서 기자들에게 이 대통령은 안보, 방위비 분담, 관세 협상을 포함한 다른 주제들도 거론할 계획이라고 연합뉴스가 보도했다.

그는 한국에 주둔하고 있는 28,500명의 미군에 대한 워싱턴의 전략적 유연성 요구에 동의하기는 어렵지만, 주한미군의 미래 역할에 대한 논의는 필요하다고 언급했다.

트럼프 행정부는 중국에 대한 광범위한 전략의 일환으로 그들의 임무에 더 많은 유연성을 추구해 왔다.

이 대통령은 미국이 회담에서 "불합리한 요구"를 할 것으로 예상하지 않으며, 국익을 보호하기 위해 노력할 것이라고 다짐했다.

그는 북한이 그의 평화 제안을 거부한 시점에서 평양과의 대화에 참여해야 할 필요성을 강조하면서, 정상회담에서 북한과 관련된 모든 문제를 제기할 것이라고 말했다.

이 대통령은 최근 북한이 핵무기 프로그램을 동결, 감축, 궁극적으로 해체하도록 설득하는 것을 목표로 하는 북한에 대한 3단계 비핵화 계획을 발표했다.

이 대통령은 "북한 문제는 우리에게 매우 중요하며, 핵 문제이든 북한 문제이든 한반도의 평화와 안정이 대한민국 안보에 가장 중요한 것입니다."라고 말했다.

출처:AA
