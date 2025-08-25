아시아
3분 읽기
미국, 한국과의 연합 하계 훈련 위해 F-35 전투기 배치
주한미군 관계자에 따르면, 미 공군과 미 해병대에 각각 배정된 F-35A와 F-35B 모두 임시 배치에 따라 군산 공군 기지에 배치되었다.
미국, 한국과의 연합 하계 훈련 위해 F-35 전투기 배치
연합뉴스에 따르면, F-35 10대가 배치된 것은 11일간의 연례 을지 자유의 방패 훈련이 진행 중인 가운데 이루어졌다. / DPA
2025년 8월 25일

미국이 한국과의 연합 하계 훈련에 참가하기 위해 F-35 전투기를 한반도에 배치했다고 현지 언론이 월요일 보도했다.

연합뉴스에 따르면, F-35 10대가 배치된 것은 11일간의 연례 을지 자유의 방패 훈련이 진행 중인 가운데 이루어졌다.

이번 훈련은 단순한 군사적 협력을 넘어, 한반도와 동북아시아 지역의 안보 환경을 안정화하고, 잠재적인 위협에 대한 공동 대응 능력을 강화하는 데 중요한 목적을 두고 있다.

주한미군 관계자에 따르면, 미 공군과 미 해병대에 각각 배정된 F-35A와 F-35B 모두 임시 배치에 따라 군산 공군 기지에 배치되었다.

전투기들은 배치 기간 동안 방어적 공중 대응 기동에 초점을 맞추고 결합된 준비 태세를 강화하며, 지역 내 잠재적 위협을 억제하기 위해 한국 측과 함께 훈련할 예정이다.

추천

F-35 전투기는 최첨단 스텔스 기능과 뛰어난 전투 능력을 갖춘 5세대 전투기로, 현대전에서 제공권을 장악하고 적의 핵심 시설을 정밀 타격하는 데 필수적인 자산이다.

이번 훈련에서는 F-35 전투기의 다양한 능력을 최대한 활용하여, 가상 적국의 침공 시나리오, 북한의 핵 및 미사일 위협, 사이버 공격 등 다양한 위협 상황에 대한 대응 훈련이 진행될 예정이다.

또한, 공중 전투, 정밀 타격, 방어 작전 외에도, 정보 공유, 합동 작전 계획 수립, 지휘 통제 훈련 등 양국 군의 상호 운용성을 극대화하는 훈련도 포함될 것으로 예상된다.

훈련은 목요일에 종료될 예정이다.

출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us