ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Террористтер Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясындагы негизги газ магистралын жардырды
Түндүк-батыштагы Хайбер-Пахтунхва провинциясынын Лакки Марват районундагы жарылуудан Пенжаб провинциясына газ берүү үзгүлтүккө учурады.
Террористтер Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясындагы негизги газ магистралын жардырды
Лакки Марват көптөн бери терроризм менен зомбулуктун очогу болуп келген. / Reuters
13 Август 2025

Түндүк-Батыш Пакистанда террорчулар ири газ түтүгүн жардырып, өлкөнүн эң чоң провинциясы Пенжабга газ жеткирүүнү токтотушту, деп полиция билдирди.

Бул окуя акыркы айларда ушундай жардыруулардын катарында болуп, Хайбер-Пахтунхва провинциясынын Лакки Марват районунда болгонун жергиликтүү полиция өкүлү Амир Хан шаршемби күнү маалымат каражаттарына айтты.

Анын айтымында, террорчулар түтүккө коюлган жардыргыч заттарды жардырышкан, бул Пенжабдын Мианвали аймагына газ жеткирүүнү токтотууга алып келген.

Бул акыркы үч айдын ичинде ошол эле жерде болгон төртүнчү чабуул болуп саналат.

Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким дароо өзүнө алган жок.

Сунушталат
ТийиштүүTRT Global - Militant attacks in northwestern Pakistan claim lives of 8, including security personnel

Бирок, коопсуздук күчтөрү бул окуя үчүн Пакистан Талибан кыймылы (Техрик-и-Талибан Пакистан, ТТП) жооптуу болушу мүмкүн деп эсептешет. Бул топ коопсуздук күчтөрүнө жана өкмөттүк объектилерге кол салууларды көп жолу уюштурганы менен белгилүү.

Коопсуздук күчтөрү кылмышкерлерди табуу үчүн аймакта издөө операциясын жүргүзүштү.

Лакки Марват көптөн бери терроризм жана зомбулуктун очогу болуп келген, ал жерде ТТП акыркы жылдары коопсуздук күчтөрүнө, айрыкча полиция кызматкерлерине бир нече жолу кол салган.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us