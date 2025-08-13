Түндүк-Батыш Пакистанда террорчулар ири газ түтүгүн жардырып, өлкөнүн эң чоң провинциясы Пенжабга газ жеткирүүнү токтотушту, деп полиция билдирди.
Бул окуя акыркы айларда ушундай жардыруулардын катарында болуп, Хайбер-Пахтунхва провинциясынын Лакки Марват районунда болгонун жергиликтүү полиция өкүлү Амир Хан шаршемби күнү маалымат каражаттарына айтты.
Анын айтымында, террорчулар түтүккө коюлган жардыргыч заттарды жардырышкан, бул Пенжабдын Мианвали аймагына газ жеткирүүнү токтотууга алып келген.
Бул акыркы үч айдын ичинде ошол эле жерде болгон төртүнчү чабуул болуп саналат.
Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким дароо өзүнө алган жок.
Бирок, коопсуздук күчтөрү бул окуя үчүн Пакистан Талибан кыймылы (Техрик-и-Талибан Пакистан, ТТП) жооптуу болушу мүмкүн деп эсептешет. Бул топ коопсуздук күчтөрүнө жана өкмөттүк объектилерге кол салууларды көп жолу уюштурганы менен белгилүү.
Коопсуздук күчтөрү кылмышкерлерди табуу үчүн аймакта издөө операциясын жүргүзүштү.
Лакки Марват көптөн бери терроризм жана зомбулуктун очогу болуп келген, ал жерде ТТП акыркы жылдары коопсуздук күчтөрүнө, айрыкча полиция кызматкерлерине бир нече жолу кол салган.