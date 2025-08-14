ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Пакистан полициясына террордук кол салуу болуп, беш киши каза тапты жана сегизи жараат алды
Пакистандагы Техрик-и-Талибан Пакистан (TTP) деп аталган террористтик топ жоопкерчилигин алды.
Пакистан полициясына террордук кол салуу болуп, беш киши каза тапты жана сегизи жараат алды
Пакистан Индиянын терроризмди колдоо боюнча айыптоолорун четке какты. / AP
14 Август 2025

Пакистандын түндүк-батышындагы Хайбер-Пахтунхва провинциясында террорчулардын бир катар чабуулдарынан беш полиция кызматкери каза болуп, сегизи жараат алды.

Бейшемби күнү төрт чабуул катталып, алардын үчөөндө полиция кызматкерлери жабыркаганын полиция маалымдады.

Көпчүлүк каза болгондор же жаракат алгандар бейшемби күнү эртең менен Хайбер-Пахтунхва провинциясынын Жогорку Дир районунда куралчан адамдар полиция унаасын тороп, кол салган учурда болгон.

Полиция кызматкери Исмаил Хандын айтымында, бул кол салууда үч полиция кызматкери каза болуп, жетөө жаракат алган.

Пешавардын Хассан Хел аймагында куралчан адамдар автоматтык куралдар менен полиция бекетине ок чыгарышкан.

Сунушталат

Пешавардын борбордук полиция башчысы Касим Али Хандын маалыматына ылайык, бул атышуудан бир полиция кызматкери каза болуп, дагы бири жаракат алган.

Түн ичинде дагы эки чабуул катталган: Бири Төмөнкү Дир районунун Лажбок аймагындагы полиция көзөмөл пунктунда, анда бир полиция кызматкери каза болгон; экинчиси Банну районунда болуп, ал жерде жоготуулар катталган эмес.

Пакистандагы террордук топ Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) 2007-жылдан бери мамлекетке каршы күрөш жүргүзүп, өкмөттү кулатып, өздөрүнүн ислам мыйзамдарын орнотууну көздөп келет.

Чабуулдар 2022-жылдын аягында ТТП Пакистан өкмөтү менен болгон ок атышууну токтотуу келишиминен баш тарткандан кийин күчөгөн.

2024-жылы бул террордук топ өлкө боюнча 335 чабуул жасап, 520 адамдын өмүрүн алган деп Пакистандагы Тынчтыкты изилдөө институту маалымдаган.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us