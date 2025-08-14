САЯСАТ
Трамп Аляскадагы саммиттин алдында Орусияны эскертти: «Олуттуу кесепеттери болот»
Трамп өзү, Путин жана Зеленскийдин дагы бир үч тараптуу жолугушуусу Аляскадагы саммиттен кийин болушу ыктымал экенин айтты.
Трамп экинчи мөөнөтүндө биринчи жолу Аляскада Путин менен жолугушат. / Reuters
14 Август 2025

АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы согушту токтотууга макул болбосо, "өтө катуу кесепеттер" күтүп турганын эскертти. Бул тууралуу эки лидердин Аляскада өтө турган саммитинин алдында айтылды.

Шаршемби күнү журналисттер Трамптан Путин согушту токтотууга макул болбосо, Орусия кандай жазага туш болорун сурашканда, ал: "Ооба, аларга жаза болот", - деп жооп берди.

"Алар өтө олуттуу кесепеттерге туш болушат", - деди Трамп Вашингтондогу Кеннеди борборунда сүйлөп жатып.

Бул билдирүү Трамптын Украина президенти Владимир Зеленский жана башка европалык лидерлер менен виртуалдык жолугушууга катышкандан бир нече саат өткөндөн кийин айтылды. АКШ президенти бул жолугушууну "абдан жакшы өттү" деп мүнөздөдү.

"Мен бул жолугушууну 10 балл менен баалайт элем, абдан, абдан достук маанайда өттү", - деди ал.

Экинчи жолугушуу

Бул билдирүүлөр Трамп экинчи мөөнөтүндө Путин менен биринчи жолу бетме-бет жолугушууга даярданып жаткан учурда айтылды. Трамптын айтымында, Алясканын эң ири шаары Анкориджде өтө турган саммит Путин, Зеленский жана анын катышуусунда үч тараптуу саммитти уюштурууга негиз болушу мүмкүн.

"Экинчи жолугушуу өтүшү мүмкүн, ал биринчи жолугушууга караганда жемиштүү болот деп ишенем, анткени биринчи жолугушууда биз кайда экенибизди жана эмне кылып жатканыбызды аныктайбыз", - деди ал.

"Эгерде биринчи жолугушуу жакшы өтсө, биз тез арада экинчи жолугушууну өткөрөбүз. Мен аны дароо өткөргүм келет жана президент Путин, президент Зеленский жана менин катышуумда тез арада экинчи жолугушуу болот, эгер алар кааласа", - деп кошумчалады ал.

Трамптын айтымында, жума күнкү саммит учурунда "айрым чоң иштер" жасалышы мүмкүн, бирок негизинен бул жолугушуу кийинки үч тараптуу саммитке даярдык көрүү максатында өткөрүлөт. Бирок ал мындай жолугушуу өтпөй калышы да мүмкүн экенин белгиледи.

"Экинчи жолугушуу болбой калышы мүмкүн, анткени эгерде мен аны өткөрүү ылайыктуу эмес деп эсептесем, бизге керектүү жоопторду ала албасак, анда экинчи жолугушуу болбойт", - деди ал.

