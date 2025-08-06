80 жыл мурун, 1945-жылдын 6-август күнү эртең менен, АКШнын B-29 бомбалоочу учагы Тиниан аралынан учуп чыккан. Саат 8:15те ал алып жүргөн жаңы типтеги бомба Хиросима шаарынын үстүндө, 600 метр бийиктикте жарылган.
Бир нече секунддун ичинде 300 метрлик өрттүн шарты пайда болуп, жолундагынын баарын жок кыла баштаган. Жердеги температура 3800°Cден ашып, тирүү организмдердин баарын буулантып жиберген.
Бомбанын жарылуу толкуну бардык тараптагы имараттарды кыйратып, өрттөнгөн газдар чоң вакуум жаратып, чаң менен калдыктар боштукту толтурган. Хиросима шаарынын үстүндө ичке козу карын сымал булут пайда болгон.
Бир нече мүнөттүн ичинде 80 миң адам биринчи жолу согушта колдонулган өзөктүк куралдан каза тапкан. Кийинки айларда жүз миңдеген адамдар анын таасиринен улам көз жумган. Үч күндөн кийин Нагасакиге жасалган экинчи чабуул дагы 100 миң адамдын өмүрүн алган. Каза болгондордун арасында 38 миңден ашуун ымыркайлар жана балдар болгон.
Бирок, булуттардын астында баары эле каза болгон эмес. Хиросимадагы чабуул учурунда 13 жашта болгон Сецуко Тарлоу сыяктуу аман калгандар өзөктүк куралдардын коркунучун дүйнөгө айтып, аларды кайра колдонууга жол бербөө үчүн көп жылдар бою аракет кылышкан. 2017-жылы Нобель Тынчтык сыйлыгынын лекциясында Сецуко өзүнүн окуясын мындайча баяндаган:
“Мен урандылардан чыгып жатканда, айланам өрттөнүп жаткан. Ал имараттагы классташтарымдын көбү тирүүлөй күйүп кетишкен. Менин көз алдымда толук кыйроо жана элестетүүгө мүмкүн болбогон кыйроо көрүнүп турду”.
“Көрүнүштөрдө адамдардын караандары өтүп жатты. Алар жарадар, күйгөн, карарып, шишип кеткен. Денелеринин бөлүктөрү жок, терилери жана эттери сөөгүнөн салаңдап турган. Кээ бирөөлөрдүн көздөрү колунда илинип турган. Кээ бирөөлөрдүн курсактары жарылып, ичеги-карындары сыртка чыгып калган”.
“Күйгөн адамдын этинен чыккан жыт абаны каптап турган. Бир бомба менен менин сүйүктүү шаарым жок кылынган.”
Өзөктүк куралдардын кесепеттери тууралуу мындай окуялар, канчалык оор болсо да, бул куралдардын кандай коркунучтуу зыян алып келерин эскертип турат. Бул куралдар бүтүндөй шаарды жок кылуу үчүн жасалган. АКШ Хиросима менен Нагасакиге таштаган бомбалар бүгүнкү өзөктүк куралдардын көлөмүнө салыштырмалуу өтө эле кичинекей болгон.
“Nuclear Ban Monitor” уюмунун маалыматы боюнча, 2025-жылдын башында колдонууга даяр турган 9604 өзөктүк куралдын жалпы жарылуу күчү 146 500 Хиросима бомбасынын күчүнө барабар.
Ар бир бомба бир нече секундда бүтүндөй шаарды жок кылып, он миңдеген адамдарды өлтүрө алат. Дүйнө жүзүндө 11 миңден ашуун шаар бар экенин эске алганда, бул куралдар адамзаттын жашоосун толугу менен жок кылууга жетиштүү.
АКШнын Хиросима жана Нагасакиге жасаган чабуулдары, ошондой эле Нью-Мексикодогу биринчи өзөктүк сыноо, бул куралдардын колдонулушу кайталангыс жана муундан муунга өтүүчү зыян алып келерин көрсөттү. Бул куралдар адам укуктарынын негизги принциптерин бузат.
80 жыл бою өзөктүк куралдардын коркунучу астында жашоо жетиштүү. Бул куралдарды жок кылуу зарыл.
Өзөктүк куралдардын кайра колдонулушу мүмкүнчүлүгү, кокустук же атайын, азыркы учурда өтө жогору. Украинадагы, Жакынкы Чыгыштагы, Индия менен Пакистандын, ошондой эле Корей жарым аралындагы чыңалуу бул коркунучту күчөтүүдө.
Хиросима жана Нагасакинин аман калгандары, хибакушалар, көп жылдар бою өзөктүк куралдарды жок кылуу үчүн күрөшүп келишкен. Өткөн жылы “Нихон Хиданкё” уюму бул иши үчүн Нобель Тынчтык сыйлыгына татыган.
80 жылдык – бул өзөктүк куралга ээ өлкөлөрдүн лидерлери үчүн хибакушалардын чакырыгын угуп, БУУнун Өзөктүк Куралдарды Тыюу Салуу Келишимине (TPNW) кошулуп, куралсызданууга кадам таштоого туура учур.
TPNW күчтөнүп баратат – дүйнөнүн жарымынан көбү бул келишимге кол коюп же ратификациялап койгон. Бул өлкөлөр өзөктүк куралдардын жалган коопсуздук доктринасын четке кагып, аларды жок кылуу боюнча реалдуу планды ишке ашырууда.
Бул өлкөлөр өзөктүк кармануунун иллюзияларын четке кагып, өкмөттөрдү, шайланган өкүлдөрдү, эл аралык уюмдарды, жарандык коомду, каржы секторун жана өзөктүк куралдан пропорционалдуу эмес жабыр тарткан бардык жабырлануучуларды, анын ичинде түпкү элдерди, аялдарды жана балдарды камтыган куралсыздануунун реалдуу планын ишке ашырууда.
TPNW эл аралык укуктун алкагында куралсызданууга адилеттүү жана текшериле турган жолду сунуш кылуу менен өзөктүк коркунучту токтотуунун ачык-айкын чечими болуп саналат.
Өзөктүк куралы бар мамлекеттердин катышуусундагы геосаясий тирешүүлөрдү эске алганда, бул биздин амбицияларыбызды азайта турган учур эмес. Колдонбоо декларациясы же курал-жарактарды контролдоо жөнүндөгү келишимдерди жакшыртуу сыяктуу сунуштар бул куралдардын бар болушунан келип чыккан өзөктүк коркунучту жок кыла албайт.
80 жылдын ичинде биринчи жолу өзөктүк куралдын конфликтте колдонулуу коркунучу биз өзөктүк куралды толук жок кылууга көңүл бурууну улантууга жана өзөктүк куралы бар мамлекеттерди TPNWге кошулууга үндөшүбүз керектигин көрсөтүп турат.
Адамзат дагы бир өзөктүк бомбага же башка козу карын булутуна чыдай албайт.