ДҮЙНӨ
2 мүнөт окуу
Нигериядагы кеме кырсыгынан кеминде 60 адам каза тапты
Нигер штатында суу астында калган дарактын сөңгөгүнө урунуп оодарылып кеткен кемеде жүздөн ашуун адам болгон.
Нигериядагы кеме кырсыгынан кеминде 60 адам каза тапты
/ Reuters
4 Сентябрь 2025

Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, Нигериянын түндүк-борбордук Нигер штатында 100дөн ашуун жүргүнчүнү ташыган кеменин оодарылып кетишинен кеминде 60 адам каза тапты.

Кеме шейшемби күнү эртең менен Малале районундагы Тунган Суледен Дугга кыштагына көңүл айтуу сапары үчүн жөнөп кеткен. Бирок Боргу жергиликтүү өз алдынча башкаруу аймагындагы Гаусава коомчулугуна жакын жерде суу астындагы дарактын сөңгөгүнө урунуп кырсыкка учураган.

Боргу жергиликтүү өз алдынча башкаруу аймагынын башчысы Абдуллахи Баба Ара шаршемби күнү Рейтер агенттигине: «Кеме кырсыгынан каза болгондордун саны 60ка жетти», - деп билдирди.

Кырсык жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:00 чамасында болгон. Шагуми аймагынын башчысы Сааду Инува Мухаммад окуя болгон жерге тез эле барганын айтып "Кемеде 100дөн ашык адам болгон. Биз дарыядан 31 адамдын сөөгүн чыгара алдык", — деди. Ал каза болгондордун көбү аялдар жана балдар экенин кошумчалады. Каза болгон төрт киши шейшемби күнү Ислам ырым-жырымдары боюнча жерге берилди.

Сунушталат

Нигер штатынын Өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттиги (NSEMA) жергиликтүү суучулдар жана чукул жардам топторунун куткаруу иштерин улантып жатканын жарыялады. Агенттик 29 адам каза болгонун, 50 адам куткарылганын жана дагы эки адам изделип жатканын тастыктады. Бирок сөөктөр табылган сайын каза болгондордун саны көбөйүп жатканын белгиледи. Агенттиктин маалыматына караганда, кеме ашыкча жүктөлгөн жана дарактын сөңгөгүнө урунгандан кийин оодарылып кеткен.

Нигерияда өзгөчө жаан-чачындуу мезгилде, коопсуздук эрежелеринин сакталбагандыгынан, ашыкча жүктөөдөн жана начар абалдагы кемелердин колдонулушунан улам кеме кырсыктары көп кездешет. Акыркы жылдары өлкөнүн ички суу жолдорунда жүздөгөн адамдар ушундай кырсыктардан каза тапты.

Бийлик коопсуздук эрежелеринин сакталышын жана операторлордун аймактагы суу деңгээли боюнча эскертүүлөргө көңүл буруп бурбагандыгын иликтей турганын билдирди.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us