Сириянын борбору Дамаск шаарынын Меззе аймагында жарылуу болгонун Ички иштер министрлиги билдирди.
Шаршемби күнү жасаган билдирүүсүндө, Дамасктын ички коопсуздук кызматынын башчысы Осама Хайр Аткех жарылуу коопсуздук кызматкерин бутага алган жарылуучу түзүлүштөн келип чыкканын айтты.
Аткех:“Биздин бөлүмдөр дароо жооп кайтарып, окуя болгон жерди курчоого алышты,” – деди.
“Бул террордук иш-аракеттин артында кимдер турганын аныктоо үчүн иликтөө башталды”,-деп кошумчалады ал.
Министрликтин маалыматына ылайык, жабыркагандар катталган жок.
Расмий Сириянын Араб жаңылыктар агенттиги (SANA) да бул окуя боюнча иликтөө жүрүп жатканын тастыктады.
Бул жарылуу Сирия бийлиги 2024-жылдын 8-декабрында көп жылдар бою бийликте турган Башар Асаддын бийликтен кетирилишинен кийин туруктуулукту сактоо аракеттерин күчөткөн учурда болуп өттү.
Асаддын бийликтен кетиши саясий кырдаалды өзгөртүп, өткөөл өкмөт коопсуздукту калыбына келтирүү жана мекемелерди кайра куруу боюнча чоң кыйынчылыктарга туш болууда.
Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү шаршемби күнкү окуя боюнча иликтөө куралдуу топтор же экстремисттик тармактардын калдыктары катышкан-катышпаганын аныктоого багытталганын айтышты.
Азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өзүнө алган жок.