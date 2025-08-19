Эмине Эрдоган алгачкы билдирүүсүн Түркиянын жаңы социалдык медиа платформасы NSosyal аркылуу бөлүшүп, кубанычын жана ыраазычылыгын билдирди.
Эмине Эрдоган шейшемби күнкү биринчи билдирүүсүндө: “NSosyal платформасынан салам! Ата мекендик, улуттук жана көз карандысыз социалдык тармагыбызда орун алганыма абдан кубанычтамын жана бул сыймыкты элибизге тартуулаган бардык адамдарга терең ыраазычылыгымды билдирем,” – деп жазды.
“Бизге таандык болгон бул коопсуз санариптик дүйнөдө чогуу ой жүгүртүп, өндүрөбүз жана келечекти жалпы баалуулуктарыбыз менен калыптандырабыз. NSosyal менен жаңы сапарга даярбыз” деди.
Президент Эрдоган кечээ NSosyal эсебин ачкандан кийин жубайы Эмине Эрдоган да NSosyal платформасына кошулду.
Түркия технология командасы (T3) Фондунун жетекчилигинде иштелип чыккан NSosyal 16-августта бир миллион колдонуучуну ашып, ылдам өсүүнү улантууда.
Дүйнөлүк платформаларга “таза жана коопсуз” альтернатива катары сунушталган NSosyal мобилдик тиркемелер дүкөндөрүндө тез эле популярдуулукка жетип, жакында эле “социалдык тармак” категориясында эң популярдуу акысыз тиркеме болуп катталды.
Бета версиясы ишке киргенден бери тездик менен кеңейген платформа колдонуучуларга жаңылыктар, технология, жашоо образы жана учурдагы окуялар боюнча ой бөлүшүү жана мазмун жарыялоо үчүн мейкиндик сунуштоодо.
Президент жана Эмине Эрдогандын колдоосу NSosyal үчүн чоң дем берип, өлкөнүн жергиликтүү санариптик платформаларды өнүктүрүү аракетин бекемдеди.