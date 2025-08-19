Түркия Газага көрсөткөн гуманитардык жардамдын көлөмүн кеңири түшүндүрүп, 2023-жылдын октябрь айында Израилдин аскердик агрессиясы башталгандан бери 16 кеме жана 14 учак аркылуу жардам жөнөткөнүн билдирди.
Шейшемби күнү Коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүндө, бул аракет Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдогандын жетекчилигин чагылдырып, Түркиянын “Газанын үнү болуу” максатын эл аралык аренада улантып жатканын жана курчоодо калган жай тургундарга шашылыш жардам жөнөтүүнү улантып жатканын белгиледи.
Газа көптөн бери блокадада болуп келген, ал эми 2023-жылдын 7-октябрынан тартып анын калкы Израилдин бомбалоолорунун шартында ачарчылык жана тартыштык менен күрөшүп келет.
Башкармалык Түркиянын “ачарчылык жана тартыштыкта калган Газанын күнөөсүз элинин жанында болуу үчүн” тынымсыз аракет кылып жатканын билдирди.
Кырдаал курчугандан бери Түркия 101000 тоннадан ашык жардам жана 15 миллион долларлык каржылык колдоо көрсөткөн.
Түркиянын жардам көрсөтүүсү
Жөнөтүлгөн жардамдардын арасында азык-түлүк, ун, ичүүчү суу, кийим-кече жана балдар үчүн оюнчуктар да бар.
Медициналык жардам негизги бөлүктөрдүн бири болуп саналат: Түркия сегиз талаа ооруканасын, 53 тез жардам унаасын жана 250 тоннадай медициналык жабдууларды жөнөткөн, ошондой эле 430 бейтапты жана 450 коштоочу адамды Түркияга дарыланууга алып келген.
Кошумча жардам катары жүз миңдеген гигиеналык комплекттер, миңдеген чатырлар жана уктоочу каптар, 1400дөн ашык генераторлор, мобилдик ашканалар жана башка техникалык колдоолор берилген.
Башкармалык Түркиянын Израилдин блокадасына карабастан, Газага гуманитардык жардамды “бардык мүмкүн болгон жолдор менен” уланта берерин баса белгиледи.